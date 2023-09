MotoGP, Takaaki Nakagami sarà in Honda LCR anche nel 2024

Un altro tassello del mercato piloti MotoGP va al suo posto: il giapponese rinnova con il team di Lucio Cecchinello anche per il 2024. Sarà la sua settima stagione consecutiva in squadra

Dopo l’ufficializzazione del passaggio di Franco Morbidelli alla Ducati Pramac dalla Yamaha, un altro tassello del mercato piloti MotoGP va al proprio posto: Takaaki Nakagami ha infatti rinnovato il contratto con la Honda per restare nel team di Lucio Cecchinello anche nella stagione 2024. Il pilota giapponese, che ha 31 anni e ha esordito nella classe regina delle due ruote nel 2018 correndo tutte e sei le stagioni disputate fin qui con il team Honda LCR: una scelta all’insegna della continuità che dovrebbe, vista la grande conoscenza della moto da parte del pilota, anche aiutare il costruttore giapponese a evolvere meglio la RC213V.

Taka Nakagami (Honda) passa sotto al ''ponte'' del circuito di Jerez de la Frontera

VEDI ANCHE

PARLANO I PROTAGONISTI “Sento che il team LCR è parte della mia famiglia – ha spiegato il motociclista giapponese – e ovviamente sono felice di restare con loro per ancora un’altra stagione. Voglio ringraziare la squadra ma anche HRC (la divisione sportiva di Honda, ndr) per l’opportunità che mi è stata data. Adesso è tempo di lavorare ancora più duramente per il futuro”. “Sono contento – aggiunge Lucio Cecchinello – di poter contare su Nakagami per un altro anno. È un pilota veloce che può ottenere buoni risultati e, con HRC, crediamo che sia il caso di continuare a spingere con uno dei piloti più esperti su questa moto. Daremo il massimo per lottare per le posizioni a cui ambiamo”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 19/09/2023