È Morbidelli l'erede di Zarco alla Ducati Pramac

Il mercato piloti per la stagione 2024 della MotoGP mette a posto un'altra casella. Il team Prima Pramac Racing ha ufficializzato oggi l'ingaggio di Franco Morbidelli, che il prossimo anno farà dunque coppia con Jorge Martin, prendendo il posto del partente Johann Zarco.

OCCASIONE DI RISCATTO Campione di Moto2 nel 2017 e vicecampione MotoGP 2020, Morbidelli lascia dunque il team ufficiale Yamaha dopo alcune stagioni difficili per salire in sella alla Ducati Desmosedici GP24. Un'ottima occasione per rilanciare la sua carriera, visto che avrà a disposizione la moto che sta dominando le ultime annate. Il team principal Paolo Carpinati lo accoglie così: ''Sono molto felice che Franco entri a far parte della nostra famiglia per il 2024: ho un ottimo rapporto con lui, che ha dimostrato di essere un campione in molte occasioni. Sono certo che nel nostro team troverà le condizioni giuste per tornare a lottare per le posizioni che merita''.

GRANDE TALENTO Anche Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha sottolineato come la scelta di Morbidelli possa permettere al romano di tornare a mostrare tutto il suo talento: ''È un piacere per noi accogliere Franco Morbidelli all’interno del nostro team factory-supported Pramac Racing per la prossima stagione sportiva, in sella ad una Desmosedici GP ufficiale. Franco è un pilota di grande talento ed esperienza e in più di un’occasione ha dimostrato di essere forte e veloce: non a caso nel 2020 è stato vicecampione del Mondo in MotoGP, vincendo tre GP. Siamo convinti che, insieme al team Prima Pramac Racing e grazie al nostro supporto, potrà dimostrare tutto il suo potenziale. Non vediamo l’ora di affrontare insieme questa nuova entusiasmante avventura''.

INCASTRI COMPLETATI Come detto, quello di Morbidelli è l'ennesimo tassello di un incastro di mercato che ha visto coinvolti tre piloti: Alex Rins ad inizio agosto è stato ingaggiato dalla Yamaha come sostituto dell'italiano, mentre Zarco poche settimane dopo ha annunciato l'addio a Pramac dopo tre stagioni per andare nel team Honda LCR, liberando il sedile ora affidato a Morbidelli.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/09/2023