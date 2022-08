MotoGP, Sepang e Portimao ospiteranno i prossimi test 2023: ecco le date

La Dorna ha comunicato le date in cui partirà la stagione MotoGP 2023: il via assoluto in Malesia con lo shakedown per rookie e tester e i primi test collettivi. A marzo, ultimi due giorni di prove in Portogallo

Il successo di Pecco Bagnaia nel MotoGP di Gran Bretagna a Silverstone ha potenzialmente riaperto i giochi per il campionato 2022 della massima serie motociclistica. Già oltrepassato il giro di boa di stagione, il Motomondiale è però già inevitabilmente proiettato verso il 2023: la Dorna, in attesa dell’ufficializzazione del calendario che arriverà un po’ più avanti, ha infatti comunicato date e orari dei test invernali che si svolgeranno sulle piste di Sepang e Portimao.

Fabio Quartararo impegnato nel weekend del GP della Malesia 2019

CALENDARIO MOTOGP 2023, LE DATE DEI TEST

Il calendario MotoGP 2023 partirà, come anche accaduto in questa stagione, con gli shakedown test riservati ai piloti collaudatori dei team ufficiali e ai rookie che debutteranno nella categoria. Questa prima sessione d’esordio sarà composta da tre giornate di lavori, in programma sulla pista di Sepang, in Malesia, dal 5 al 7 febbraio 2023. Qualche giorno di “riposo” e si partirà con i primi veri test invernali, in programma dal 10 al 12 febbraio sempre sul tracciato situato alle porte della capitale malese, Kuala Lumpur. Infine, a pochi giorni dal via della stagione, sarà il circuito di Algarve a Portimao a ospitare l’ultima due giorni di prove collettive, l’11 e il 12 marzo.

Shakedown: Sepang (Malesia) 5, 6 e 7 febbraio 2023

Test 1: Sepang (Malesia) 10, 11 e 12 febbraio 2023

Test 2: Portimao (Portogallo) 11 e 12 marzo 2023

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/08/2022