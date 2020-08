SOLO TRE PISTE È siuramente un rischio per le agenzie di scommesse quotare Marc Marquez in questo momento come campione del Mondo della classe MotoGP 2020, visto che l'asso spagnolo - infortunatosi seriamente a Jerez nella prima gara dell'anno - è ancora fermo al palo e dovrà attendere il mese di settembre a Misano per poter tornare in sella. A quel punto saranno passati cinque GP, ma se dopo i primi due, con la doppietta senza rivali di Fabio Quartararo, sembrava impossibile pensare a un Marc vincente in rimonta, dopo la terza gara uno spiraglio si è aperto, con il francesino tornato sulla terra e battibile dagli altri centauri. D'altra parte sono stati solo due i circuiti affrontati, e tra questo e il prossimo weekend vedremo il Motomondiale impegnato su un'altra sola pista, quella di Spielberg.

DIPENDE DA SPIELBERG Saranno dunque i GP d'Austria e di Stiria a dirci qualcosa in più sulle speranze di titolo dei vari piloti della MotoGP, e sono tanti ad avanzare la propria candidatura, come avevamo già scritto qualche giorno fa, ultimo dei quali Brad Binder, che dopo aver vinto la sua prima gara alla terza apparizione nella massima categoria, è quotato benissimo dalle agenzie di rating anche per la vittoria finale. Ad ogni modo, se dopo le due tappe di Spielberg la classifica sarà ancora cortissima, per Marc Marquez si apriranno nuove interessanti prospettive, così come per tutti gli altri piloti coinvolti. Se invece dovessero esserci uno o due piloti in fuga, potrebbe essere già un passo decisivo verso la conquista dell'iride. In attesa di saperne di più, vi mostriamo le quote di tre agenzie per tastare il polso della situazione attuale: tutte e tre non quotano il successo di Marquez.

LE QUOTE DELLE AGENZIE DI SCOMMESSE

Chi è il favorito del Mondiale MotoGP 2020?