MotoGP, le leggende spagnole vedono Marquez campione nel 2024

Vado, vinco e torno. A differenza di Giulio Cesare, Marc Marquez non ha bisogno di ''vedere'', ha già visto nel corso delle ultime due stagioni (e ha già provato con mano a Valencia) cosa è in grado di fare una Ducati Desmosedici. E allora al consueto Thanks Day Honda a Motegi, al fianco degli altri piloti della casa giapponese - in primis del campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen - il vecchio (ma neanche tanto) campione guarda già oltre e promette alla casa che gli ha dato sei titoli mondiali e alla quale è legato da 11 anni, che in futuro tornerà, magari riportando sulla carena della moto di Tokyo quel numero 1 che manca da ormai diverso tempo, anche se celato dal suo ben più noto 93. Il tutto, a patto che la moto ritrovi la sua competitività nel corso dei prossimi anni. Questo Marc non lo dice, ma lo sottintende: ''Sono felice di essere qui, come sapete quest'anno è molto speciale per me perché ci separeremo'' - ha spiegato l'iberico davanti ai tifosi giapponesi e all'establishment Honda - ''Abbiamo fatto cose meravigliose e siamo cresciuti insieme, il team Repsol Honda resterà per sempre la squadra della mia carriera, e in ogni caso non si può mai sapere cosa ci riserverà il futuro, magari questo non sarà il mio ultimo Thanks Day, spero di tornarci in futuro, ancora come pilota Honda''.

VEDI ANCHE

LEGENDE OTTIMISTE Mentre Marc saluta il suo pubblico, altri due ex piloti Honda - due MotoGP Legends - gli fanno le carte, e sono carte da leccarsi i baffi. Daniel Pedrosa, attuale tester della KTM ed ex compagno dell'iberico nei suoi anni d'oro, è rimasto impressionato da quanto visto a Valencia: ''Un po' come tutti ero curioso di vederlo in azione con la Ducati, quello che mi ha colpito è il sorriso che ha fatto dopo essere sceso dalla moto alla fine del primo run. Credo non sia esattamente una buona notizia per i rivali''. Ancora più specifico è Jorge Lorenzo, che la Ducati la conosce e che ha combatutto a lungo con Marquez prima di raggiungerlo in HRC e di chiudere la carriera lì, non trovandosi a suo agio in sella alla moto giapponese: ''Non avrà vita facile, ma se dovessi scommettere lo farei su di lui. Non come vincitore di qualche gara, ma per puntare al campionato. Penso che incontrare piloti che conoscono la Ducati e che sono più giovani di lui come Bagnaia e Martin gli complicherà le cose, ma se suo fratello Alex ha ottenuto risultati così buoni pur non avendone la magia e il talento... se Alex è riuscito a fare quello che ha fatto quest'anno, perché Marc non dovrebbe riuscire a vincere molte gare?''

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/12/2023