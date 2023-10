Tutto vero: Marquez ha firmato con Gresini Racing!

Ora è tutto vero: dopo l'addio alla Honda, Marc Marquez nella prossima stagione sarà in sella alla Ducati del team Gresini Racing. L'annuncio ufficiale, oramai scontato, è stato dato questa mattina dalla squadra italiana che dunque nella prossima stagione schiererà come piloti titolari i due fratelli Marc e Alex Marquez.

USCIRE DALLA ZONA DI CONFORT Marquez saluta dunque il team Honda HRC, con cui gareggiava fin dal suo debutto in MotoGP nel 2013, per unirsi al Gresini Racing, squadra satellite della Ducati che attualmente occupa la settima posizione della classifica riservata alle scuderie. Un passaggio epocale per lo spagnolo che con le moto giapponesi ha conquistato sei titoli mondiali: ''Sono entusiasta di questa nuova sfida - ha spiegato lo spagnolo - Non è stata una decisione facile perché è un grande cambiamento in ogni senso. Ma a volte nella vita è importante uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere. Per quanto riguarda le opportunità in moto, so che dovrò adattare il mio stile di guida ad alcune cose e non sarà facile. Ma sono anche sicuro che tutto il Team Gresini mi aiuterà tantissimo. Non vedo l’ora di conoscere il team e iniziare a lavorare con loro''.

VEDI ANCHE

SULLE ORME DEL FRATELLO Come detto, nel 2024 Marc Marquez raggiungerà il fratello Alex approdato nel team Gresini Racing quest'anno. La proprietaria della squadra Nadia Padovani ha sottolineato questo aspetto: ''Questo è un momento storico per la famiglia Gresini. Il fatto che Marc Marquez abbia scelto di correre con noi nella prossima stagione è assolutamente fantastico e sono estremamente felice di poterlo ufficializzare. In meno di una stagione ci siamo avvicinati moltissimo a suo fratello e daremo il benvenuto a Marc allo stesso modo, sicuri che abbia tutto il potenziale per essere competitivo sulla GP23 fin dall’inizio''.

IL SALUTO A DI GIANNANTONIO A far posto a Marc Marquez sarà Fabio Di Giannantonio che finora in questa stagione ha raccolto 53 punti, poco meno della metà dei 108 ottenuti da Alex Marquez. Nadia Padovani lo ha voluto ringraziare nel giorno di questo importante annuncio: ''Desidero infine ringraziare Fabio Di Giannantonio per la sua professionalità e gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/10/2023