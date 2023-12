MotoGP, la classifica a punti: Rossi irraggiungibile, per ora...

Valentino Rossi è al momento irraggiungibile in testa alla classifica dei piloti con più punti conquistati in MotoGP. Il centauro di Tavullia, presente sin dal primo campionato della classe regina nel 2001, ha appeso il casco al chiodo nel 2021, dopo 21 stagioni e 4.881 punti conquistati. Il più vicino dei rivali in attività è Marc Marquez, sebbene Dani Pedrosa quest'anno grazie a un paio di wild card ha accorciato il divario, ma parliamo pur sempre di un'enormità. Il numero 93 è quarto assoluto dietro anche a Jorge Lorenzo e distante oltre 2.200 punti da Rossi. Marc è il primo dei piloti in attività, davanti ai due veterani dell'Aprilia, Maverick Vinales (8°) e Aleix Espargarò (9°). Il bi-campione del mondo Francesco Bagnaia risale fino al 13° posto e per il prossimo anno ha in programma di varcare la soglia della top ten, ma Pecco (così come Jorge Martin e Brad Binder) è tra quelli che ha beneficiato di più delle gare sprint. Senza la novità introdotta quest'anno al sabato, il pilota torinese avrebbe comunque due titoli iridati, ma in quanto a punti sarebbe ancora dietro a Jack Miller, Fabio Quartararo e Johann Zarco. Di seguito la classifica completa.

Valentino Rossi e Francesco Bagnaia alle celebrazioni per il 70° anno del Motomondiale

POS PILOTA NAZ TOTALE SENZA SPRINT 1 Valentino Rossi ITA 4.881 2 Dani Pedrosa SPA 3.008 2.998 3 Jorge Lorenzo SPA 2.899 4 Marc Márquez SPA 2.626 2.588 5 Andrea Dovizioso ITA 2.583 6 Casey Stoner AUS 1.815 7 Nicky Hayden USA 1.698 8 Maverick Viñales SPA 1.497 1.443 9 Aleix Espargaró SPA 1.321 1.273 10 Loris Capirossi ITA 1.270 11 Colin Edwards USA 1.242 12 Cal Crutchlow GBR 1.187 13 Francesco Bagnaia ITA 1.085 945 14 Jack Miller AUS 1.077 1.030 15 Marco Melandri ITA 1.017 Fabio Quartararo FRA 1.017 998 17 Johann Zarco FRA 1.004 967 18 Álex Rins SPA 898 889 19 Pol Espargaró SPA 896 892 20 Álvaro Bautista SPA 883 21 Sete Gibernau SPA 842 22 Max Biaggi ITA 833 23 Danilo Petrucci ITA 822 24 Alex Barros BRA 732 25 Brad Binder SAF 719 610 26 Andrea Iannone ITA 705 27 Jorge Martin SPA 691 523 28 Carlos Checa SPA 660 29 Shinya Nakano JPN 615 30 Joan Mir SPA 584 584 31 Randy de Puniet FRA 575 32 Toni Elías SPA 574 33 Stefan Bradl GER 565 34 John Hopkins USA 563 35 Bradley Smith GBR 559 36 Chris Vermeulen AUS 521 37 Franco Morbidelli ITA 514 507 38 Héctor Barberá SPA 479 39 Ben Spies USA 478 40 Miguel Oliveira POR 477 463 41 Makoto Tamada JPN 462 42 Marco Bezzecchi ITA 440 353 43 Enea Bastianini ITA 405 393 44 Takaaki Nakagami JPN 403 403 45 Alex Márquez SPA 371 321 46 Luca Marini ITA 362 308 47 Kenny Roberts Jr. USA 359 48 Tohru Ukawa JPN 333 49 Scott Redding GBR 323 50 Troy Bayliss AUS 278 51 Marco Simoncelli ITA 264 52 Hiroshi Aoyama JPN 241 53 Norifumi Abe JPN 234 Michele Pirro ITA 234 234 55 Karel Abraham CEC 214 56 Alex de Angelis SMR 206 57 James Toseland GBR 197 58 Olivier Jacque FRA 189 Alex Hofmann GER 189 60 Yonny Hernández COL 178 61 Fabio Di Giannantonio ITA 175 156 62 Mika Kallio FIN 138 63 Esteve Rabat SPA 133 64 Rubén Xaus SPA 129 65 Sylvain Guintoli FRA 125 66 Daijiro Kato JPN 117 67 Jeremy McWilliams GBR 112 68 Anthony West AUS 109 69 Loris Baz FRA 108 70 Nobuatsu Aoki JPN 95 71 Jonas Folger GER 93 72 Eugene Laverty GBR 86 73 Jurgen van den Goorbergh OLA 72 74 James Ellison GBR 71 Augusto Fernandez SPA 71 68 76 Iker Lecuona SPA 66 77 Katsuyuki Nakasuga JPN 65 Raul Fernandez SPA 65 64 79 Hafizh Syahrin MAS 55 80 Noriyuki Haga JPN 47 Tetsuya Harada JPN 47 Akira Ryō JPN 47 83 Garry McCoy AUS 46 84 Neil Hodgson GBR 38 85 Niccolò Canepa ITA 38 86 Régis Laconi FRA 33 87 Ryuichi Kiyonari JPN 26 88 Roberto Rolfo ITA 25 89 Shane Byrne GBR 24 90 Gábor Talmácsi UNG 19 José Luis Cardoso SPA 19 92 Jonathan Rea GBR 17 Mike Di Meglio FRA 17 Shinichi Ito JPN 17 95 Lorenzo Savadori ITA 16 96 Claudio Corti ITA 14 Michel Fabrizio ITA 14 Kousuke Akiyoshi JPN 14 99 Mattia Pasini ITA 13 Remy Gardner AUS 13 101 Michael Laverty GBR 12 Iván Silva SPA 12 Darryn Binder SAF 12 104 Roger Lee Hayden USA 11 Kurtis Roberts USA 11 Yukio Kagayama JPN 11 107 Andrew Pitt AUS 10 108 Josh Hayes USA 9 Yuki Takahashi JPN 9 Broc Parkes AUS 9 111 Franco Battaini ITA 7 112 Fonsi Nieto SPA 5 Jamie Hacking USA 5 Jean-Michel Bayle FRA 5 Sam Lowes GBR 5 Wataru Yoshikawa JPN 5 117 David Checa SPA 4 James Haydon GBR 4 Pere Riba SPA 4 Takumi Takahashi JPN 4 121 Alex Lowes GBR 3 122 Bryan Staring AUS 2 Steve Rapp USA 2 Tadayuki Okada JPN 2 125 David Salom SPA 1 Javier del Amor SPA 1 Jordi Torres SPA 1 Leon Camier GBR 1 Xavier Siméon BEL 1 Youichi Ui JPN 1 Mike Jones AUS 1 132 Aaron Yates USA 0 Akira Yanagawa JPN 0 Ben Bostrom USA 0 Blake Young USA 0 Chaz Davies GBR 0 Chris Burns GBR 0 Christophe Ponsson FRA 0 Damian Cudlin AUS 0 David García SPA 0 Gregorio Lavilla SPA 0 Javier Forés SPA 0 José David de Gea SPA 0 Kohta Nozane JPN 0 Kris McLaren AUS 0 Luca Scassa ITA 0 Lukáš Pešek CEC 0 Martin Bauer AUT 0 Michael Barnes USA 0 Michael van der Mark OLA 0 Miguel Duhamel CAN 0 Naoki Matsudo JPN 0 Takuya Tsuda JPN 0 Tamaki Serizawa JPN 0 Tetsuta Nagashima JPN 0 Kazuki Watanabe JPN 0 Takuya Tsuda JPN 0 Garrett Gerloff USA 0 Jake Dixon GBR 0

DOMINIO GIAPPONESE Tra le moto, nonostante la stupefacente stagione 2023, la Ducati deve ancora fare un po' di strada prima di riprendere Honda e Yamaha, le due moto regine per antonomasia della MotoGP. Le due aziende giapponesi, in crisi negli ultimi anni, sono comunque prima e seconda dopo 22 stagioni di classe regina, rispettivamente con 7.303 e 7.011 punti conquistati. La casa di Borgo Panigale, con ben 700 punti raccolti quest'anno, ha accorciato di molto, portandosi a meno di mille punti dalla seconda piazza. Anche qui, va detto che la casa italiana beneficia parecchio dell'introduzione della sprint. Senza, sarebbe comunque terza, ma un po' più staccata. Bella la lotta per il quinto posto tra KTM e Aprilia, con l'azienda austriaca che precede quella italiana di una manciata di punti sebbene, senza sprint, sarebbe davanti la casa di Noale. Di seguito la classifica all-time.

MotoGP Austria 2022: Francesco Bagnaia (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) e Marc Marquez (Honda)

POS MOTO NAZIONE TOTALE SENZA SPRINT 1 Honda JPN 7.303 7.256 2 Yamaha JPN 7.011 6.986 3 Ducati ITA 6.061 5.842 4 Suzuki JPN 2.799 5 KTM AUT 1.270 1.144 6 Aprilia ITA 1.248 1.168 7 Kawasaki JPN 693 8 ART ITA 218 9 Forward Yamaha SVI 173 10 Proton KR MAS 150 11 Roberts MAS 148 12 FTR GBR 89 13 FTR Kawasaki GBR 46 14 Ioda-Suter ITA 44 15 BQR SPA 35 16 Suter SVI 27 17 PBM GBR 18 18 Blata CEC 13 19 Harris WCM GBR 12 20 Avintia SPA 11 21 Ioda ITA 9 22 Moriwaki JPN 8 23 APR USA 2 BQR-FTR SPA 2 FTR Honda GBR 2 Ilmor GBR 2 27 BCL CAN 0 Inmotec SPA 0 S&B Suter AUT 0

