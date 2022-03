Via alla prevendita dei biglietti per la MotoGP al Mugello

In attesa della decisione del Governo sulla capienza al 100%, l'Autodromo del Mugello ha dato il via alla prevendita per il GP d'Italia 2022 della MotoGP

VIA ALLE VENDITE Alle ore 15.00 del 24 marzo 2022 scatta la prevendita per i biglietti del Mugello, per assistere nel weekend del 27-29 maggio al Gran Premio d'Italia Oakley, settima tappa del campionato del mondo Moto3, Moto2 e, soprattutto, MotoGP. Per la prima volta approderà al Mugello anche la MotoE, oltre alla Red Bull Rookies Cup. I tagliandi saranno disponibili sul sito di Ticketone e nei punti vendita abilitati. Non sono ancora in vendita, però, i biglietti prato, ma solo quelli per le tribune: Poltronissima Pit Lane, Silver Pit Lane, Silver Biondetti, Centrale Bronze, Poggiosecco, Materassi, Tribuna 58. I prezzi saranno scontati del 10% fino al 17 aprile prossimo per famiglie, donne, giovani e giovanissimi.

RITORNO AL PASSATO Gli organizzatori attendono di una decisione del Governo circa l'apertura al 100% delle porte al pubblico. ''Appena il nuovo decreto governativo lo consentirà, come da tradizione, sarà disponibile anche la zona prato con l’eventuale accesso dei camper e la possibilità di pernottare all’interno del circuito. Il desiderio è quello di offrire ai nostri clienti questi servizi, in sicurezza e nel rispetto della normativa, per tornare a respirare l’atmosfera unica del tracciato toscano, famoso in tutto il mondo con lo slogan “Al Mugello non si dorme'', si legge nel comunicato stampa.

