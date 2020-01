RECORD ASSOLUTO Il Campionato Mondiale MotoGP 2020 sarà il più lungo della storia, con 20 weekend di gara e altrettanti GP in ognuna delle tre classi. Ma quanto vanno forte questi bolidi? E qual è il record assoluto di velocità per una prototipo da competizione? La risposta, circuito per circuito, la trovate nella tabella che segue accompagnata da tutti i record di velocità stabiliti dagli assi della MotoGP sui 19 tracciati affrontati finora (il 20° ospiterà per la prima volta il Gran Premio della Finlandia quest'anno.

TRECENTO ALL'ORA E il record assoluto? Appartiene ad Andrea Dovizioso che proprio lo scorso anno, nel corso della terza sessione di prove libere nel weekend del Gran Premio d'Italia 2019 al Mugello, si è fiondato con la Ducati Desmosedici GP19 sul lungo rettilineo del traguardo staccando alla ''San Donato'' alla bestiale velocità di 356,7 kmh... Mostruoso! Altre piste dove le MotoGP danno sfogo a tutti i cavalli (circa 300) dei loro 1000 cc di cilindrata, sono il Montmelò, Phillip Island, Austin e Alcaniz, dove si sfiorano i 350 kmh. E quella in cui si va ''più piano''? Jerez, dove si sfiorano i 300 kmh all'ora. Di seguito tutti i record, pista per pista.

Tutti i record di velocità sulle piste del MotoMondiale