VIDEO RUBATO Pubblicato finalmente, ma da un account di fan di Lewis Hamilton, il primo video dello scambio di sedile (e sella) di lunedì a Valencia tra il campione britannico e Valentino Rossi, impegnati rispettivamente sulla Yamaha M1 e sulla Mercedes F1-W08. Dopo due giorni di silenzio le spettacolari immagini sono apparse in un montaggio di un minuto esatto in cui si vedono girare entrambi singolarmente in pista e poi, verso la fine, insieme in sella a due Yamaha. Di seguito il breve ma goduriosissimo video nel tweet di Lewis Updates!

LO SCAMBIO DELL'ANNO L'attesissima e amichevole sfida incrociata tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton è andata in scena al Ricardo Tormo di Valencia nella giornata del 9 dicembre, il tutto rigorosamente a porte chiuse per volontà dello sponsor comune Monster che ha organizzato l'evento. I due assi dei motori si sono scambiati i mezzi con Rossi che ha poggiato i suoi 9 mondiali sul sedile della Mercedes F1-W08 di Hamilton, griffata per l'occasione da inserti gialli fluo, e quest'ultimo che ha messo in sella alla Yamaha M1 i sei iridi di Formula 1 con il suo fido n.44.