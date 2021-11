MotoGP 2021

CONFRONTO 2020-2021 Lo scorso fine settimana a Misano si è assegnato il titolo mondiale della classe MotoGP. A vincerlo è stato Fabio Quartararo con la Yamaha, il più costante tra tutti i piloti in pista. A dimostrarlo sono i numeri: sempre arrivato a traguardo nelle 16 gare disputate, il pilota francese ha una mostruosa media di 16,69 punti conquistati a gara, più di un terzo posto. Il secondo in classifica, il ducatista Francesco Bagnaia, ha una comunque ottima media di 12,63 punti e con il terzo, Joan Mir, si scende a 10,94, un valore non troppo dissimile da quello che lo scorso anno gli valse il titolo iridato che fu di 12,21 pt/gara, a dimostrazione del fatto che quello dello scorso anno fu un campionato atipico. Ma quali sono i piloti che hanno migliorato di più rispetto al 2020? E quali quelli che sono scesi maggiormente? Nella tabella di seguito trovate le risposte a entrambe le domande.

MotoGP Americhe 2021, Austin: Marc Marquez (Honda)

CONFRONTO MEDIA PUNTI 2020/2021

Pos. Pilota Media PT 2020 Media PT 2021 Differenza 1 Marc MARQUEZ 0,00 8,88 +8,88 2 Francesco BAGNAIA 4,27 12,63 +8,36 3 Fabio QUARTARARO 9,07 16,69 +7,62 4 Aleix ESPARGARO 3,00 7,06 +4,06 5 Johann ZARCO 5,50 9,50 +4,00 6 Brad BINDER 6,21 8,50 +2,29 7 Michele PIRRO 2,00 4,00 +2,00 8 Stefan BRADL 2,45 3,25 +0,80 9 Lorenzo SAVADORI 0,00 0,33 +0,33 10 Iker LECUONA 2,45 2,38 -0,07 11 Jack MILLER 9,43 9,31 -0,12 12 Tito RABAT 0,71 0,50 -0,21 13 Joan MIR 12,21 10,94 -1,27 14 Maverick VIÑALES 9,43 8,15 -1,28 15 Alex MARQUEZ 5,29 3,38 -1,91 16 Cal CRUTCHLOW 2,91 0,00 -2,91 17 Miguel OLIVEIRA 8,93 5,75 -3,18 18 Danilo PETRUCCI 5,57 2,31 -3,26 19 Valentino ROSSI 5,50 2,19 -3,31 20 Takaaki NAKAGAMI 8,29 4,44 -3,85 21 Pol ESPARGARO 9,64 5,63 -4,01 22 Alex RINS 10,69 6,07 -4,62 23 Franco MORBIDELLI 11,29 3,82 -7,47 24 Andrea DOVIZIOSO 9,64 2,00 -7,64

DA MARC... Al primo posto, ovviamente, c'è Marc Marquez, che l'hanno scorso ha disputato una sola gara, cadendo e infortunandosi. Gli 8,88 pt/gara di quest'anno sono tutti all'attivo per lui. Tra chi non partiva con questa sorta di bonus, il migliore di tutti è stato Pecco Bagnaia, che ha triplicato il suo rendimento, passando da un magro bottino di 4,27 pt/gara nel 2020 al dato di quest'anno per un +8,36 toale. Dietro all'italiano si trova il neo-iridato Fabio Quartararo, che è passato dai 9 pt/gara dello scorso anno ai quasi 17 di quest'anno. Sono solo altri 6 i piloti che hanno migliorato la loro media rispetto al 2020, ma tolti i tester Pirro, Bradl e lo sfortunato Savadori, da segnalare i dati positivi di Aleix Espargarò, Johann Zarco e Brad Binder, tutti promossi in questo 2021.

Alex Rins su Suzuki

...AD ANDREA Passiamo alle noti dolenti, per alcune delle quali, però, bisogna fare dei distinguo. Il peggiore di tutti è Andrea Dovizioso, ma il suo crollo è giustificato dal passaggio dalla Ducati ufficiale alla Yamaha clienti (in cui, tra l'altro, è arrivato da poche gare). Il -7,64 del forlivese fa il paio con il -7,47 di Franco Morbidelli, per il quale va fatto un discorso simile, aggiungendoci l'infortunio subito e le gare saltate prima del cambio moto. A parte i due ''casi'' italiani, il dato peggiore tra quelli più lineari (ossia tra chi ha frequentato la griglia con costanza) è quello di Alex Rins, che è passato dai 10,69 pt/gara del 2020 agli appena 6,07 di quest'anno, con un calo di 4,62 pt/gara. Negativi anche i dati di Pol Espargarò, Nakagami, Rossi, Petrucci, Oliveira, Crutchlow (che quest'anno ha fatto solo qualche gara come tester) e Alex Marquez. Sostanzialmente simili, invece, i risultati complessivi di Lecuona, Miller, Mir e Viñales, che con le loro differenze hanno mantenuto una media punti sostanzialmente equivalente tra i due anni.

GIOVANI (E NON) E chi è il miglior rookie della stagione? La classifica dice Enea Bastianini, almeno fino a questo momento, ma se consideriamo che Jorge Martin ha saltato quattro gare la media punti parla a favore dello spagnolo, che in questa stagione ha raccolto 3 podi (tra cui la sorprendente vittoria in Stiria) e 82 punti per una media di 6,31 pt/gara, davanti a quella del riminese che ne accumula 5,44. Tra loro si piazza il dato dell'ormai divenuto tester Dani Pedrosa, che ha raccolto 6 punti nell'unica corsa disputata, mentre il terzo rookie, Luca Marini, ha raccolto sin qui 2,31 pt/gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/11/2021