Alvaro Bautista torna in MotoGP dopo 5 anni: sarà wildcard Ducati nel GP Malesia

Il campione del mondo in carica della Superbike torna in MotoGP, anche se per un solo appuntamento del calendario iridato. Alvaro Bautista sarà infatti in pista a Sepang come wildcard Ducati nel GP della Malesia del prossimo 12 novembre: lo spagnolo salirà in sella alla Desmosedici GP23 con la livrea del team Aruba.it Racing, la scuderia ufficiale con cui da due anni raccoglie vittorie su vittorie nel Mondiale SBK. Per la casa di Borgo Panigale sarà la terza wildcard della stagione dopo le due spese per lo storico collaudatore Michele Pirro, che ha partecipato al GP Italia al Mugello e che sarà in pista anche a Misano Adriatico nel weekend del 10 settembre.

WorldSBK Imola 2023, Alvaro Bautista (Ducati)

IL RITORNO DI ALVARO Bautista, iridato Superbike nella scorsa stagione attualmente al comando della classifica Piloti del campionato 2023 delle derivate di serie, tornerà quindi nella classe regina del Motomondiale per un’apparizione spot. Lo spagnolo, che ha 38 anni e ha vinto in carriera anche il titolo 125 nel 2006, ha corso in MotoGP dal 2010 al 2018 centrando tre podi e un quinto posto in classifica come miglior piazzamento, nel 2012 in sella alla Honda. La wildcard concessa dalla Ducati permetterà quindi il ritorno a quasi cinque anni dall’ultima volta (GP Valencia 2018), con la stessa moto del campione della MotoGP, Pecco Bagnaia.

PARLA BAUTISTA “Sono davvero felice – ha spiegato Bautista – di poter correre in MotoGP a Sepang, una pista che mi piace e sulla quale sono contento di tornare. I test con la Ducati hanno dato indicazioni positive, il feeling è stato buono e mi sono divertito. Voglio ringraziare di cuore Ducati ed Aruba.it perché senza di loro sarebbe stato impossibile concretizzare questa opportunità. La gara in MotoGP rappresenterà per me un bonus e non una priorità. Per questo dobbiamo rimanere focalizzati sulla Superbike, che è l’unica cosa che conta adesso. Voglio rimanere concentrato per questa ultima parte di stagione che sarà molto impegnativa, con tante gare in poco tempo. Il feeling con la Panigale V4R è buono e spero di continuare su questa strada. Poi, quando la stagione sarà finita, penseremo ad andare in Malesia a divertirci”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 11/08/2023