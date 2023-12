MotoGP 2023, tutti i record della stagione!

Dal numero di gare al numero di piloti a podio, dal primo team indipendente ai sei successi di diversi piloti della stessa marca: la stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP ha scritto la storia in diverse forme, di seguito il bilancio numerico di quanto accaduto

15 PILOTI, 60 PODI Nel 2023 15 piloti - il 68,2% dello schieramento - è salito sul podio in un Gran Premio: in MotoGP era successo anche nel 2020 e 2021.Tutte e cinque le case sono andate a podio e tre di esse hanno vinto. Non è andata così nella giornata di domenica per KTM che però ha vinto due Tissot Sprint.

Il podio di Valencia 2023 con Bagnaia, Di Giannantonio (poi penalizzato) e Zarco, tris Ducati

''PRIMA'' INDIPENDENTE Il Prima Pramac Racing ha fatto suo il titolo per Team della MotoGP, che per la prima volta va a una squadra Indipendente. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) è stato il miglior pilota Indipendente della stagione, contendendosi il titolo con Francesco Bagnaia fino all'ultima gara. Nel 2023 sono state ben dieci le vittorie per i team indipendenti: quattro per Martin, tre per Marco Bezzecchi, una a testa per Alex Rins, Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio. Prima del 2023 solo in due occasioni in MotoGP, avevamo visto il podio occupato da soli Team Indipendenti: in Qatar nel 2004 e in Portogallo nel 2020. Quest'anno è successo due volte: in Argentina con Bezzecchi a precedere Zarco e Alex Marquez, e in Francia, con Bezzecchi ad avere la meglio di Martin e Zarco.

MotoGP Valencia 2023, Jorge Martin (Ducati)

DUCATI DA RECORD Quella di Valencia a opera di Bagnaia è stata la 17° vittoria stagionale di Ducati: un record stagionale per una Casa in top class. In MotoGP Ducati si trova in una striscia di 46 gare consecutive con almeno un pilota sul podio.

LA NOVITA' SPRINT Martin, vicecampione del mondo in MotoGP nel 2023, è il pilota che in questa stagione ha vinto il maggior numero di Sprint (nove) davanti a Bagnaia (4), Brad Binder e Alex Marquez con due a testa, Bezzecchi e Aleix Espargaro con una. Martin è l'unico a essere sempre andato a punti nelle Sprint, centrando 14 podi.

Le pietre miliari

PORTOGALLO Aleix Espargaro ha collezionato la sua 218° presenza in classe regina, arrivando al quarto posto di questa speciale classifica appaiando le MotoGP Legends Dani Pedrosa e Nicky Hayden. Valentino Rossi è in testa con 372 presenze in top class, davanti ad Andrea Dovizioso (248) e Alex Barros (245), con Aleix quarto con 237.

ARGENTINA Bezzecchi ha conquistato la sua prima vittoria in classe regina. Nel 2023 abbiamo visto diversi piloti vincere per la prima volta...

MotoGP Argentina 2023, Termas de Rio Hondo: Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46)

AMERICHE Rins è diventato l'ottavo pilota a vincere in MotoGP con due Case diverse dopo Jack Miller, Andrea Dovizioso, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, Max Biaggi e Valentino Rossi.

SPAGNA Francesco Bagnaia ha raggiunto Max Biaggi al quarto posto nella classifica degli italiani più vincenti in classe regina.

FRANCIA Le Mans quest'anno in MotoGP ha registrato il record di spettatori di un weekend, ben 278.805.

ITALIA Bagnaia è diventato il primo pilota nel 2023 a firmare il 'Grand Chelem' ('pole', giro veloce, prima posizione in tutti i giri e vittoria): Pecco c'era già riuscito l'anno scorso nel GP di Spagna.

MotoGP Italia 2023, Mugello: Francesco Bagnaia (Ducati)

GERMANIA i 233.196 spettatori presenti al Sachsenring hanno rappresentato un record storico e il GP di Germania è diventato l'evento sportivo più partecipato in Germania.

PAESI BASSI Bagnaia ha conquistato la sua 15° vittoria in MotoGP nel TT di Assen, raggiungendo Andrea Dovizioso al terzo posto nella classifica dei piloti italiani più vincenti nella classe regina. Valentino Rossi è in testa con 89, davanti a Giacomo Agostini con 68.

VEDI ANCHE

GRAN BRETAGNA Aleix Espargaro è diventato il nono vincitore diverso in MotoGP nelle ultime nove gare disputate a Silverstone dopo Lorenzo (2013), Marquez (2014), Rossi (2015), Viñales (2016), Dovizioso (2017), Rins (2019), Quartararo (2021) e Bagnaia (2022). David Alonso ha conquistato la sua prima vittoria in Moto3, diventando il primo colombiano a vincere nel Campionato del Mondo. La Colombia è diventata la 13° nazione a festeggiare un successo.

AUSTRIA Bagnaia è diventato il terzo italiano più vincente nella classe regina. Questo per lui è stato il 50° podio nel mondiale, con un doppio 'Grand Chelem', con la 'pole', il giro veloce nella Sprint e la vittoria nella domenica austriaca, vincendo entrambe le gare.

CATALUNYA Aleix Espargaro ha conquistato la sua terza vittoria in MotoGP, dopo quella del 2022 in Argentina e del 2023 in Gran Bretagna. Questo per Aprilia è stato anche il terzo successo in top class.

MotoGP Catalunya 2023, Barcellona: Aleix Espargaro (Aprilia Racing), copyright MotoGP.com

SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI Dani Pedrosa, 'wildcard' KTM e MotoGP Legend, ha scritto una pagina di storia arrivando quarto: questo è stato il miglior risultato di una wildcard sull'asciutto in MotoGP. Gli altri risultati considerevoli erano arrivati sul bagnato: Akira Ryo arrivò terzo nel 2002 a Suzuka sotto la pioggia mentre il suo compagno di box Shinichi Itoh terminò quarto. Michele Pirro nel 2018 a Valencia sul bagnato arrivò quarto.

INDIA Bezzecchi si è regalato il suo primo 'Grand Chelem'. Bagnaia ne ha centrati due nel 2023: in Italia e in Austria.

GIAPPONE Marc Marquez è arrivato terzo e ha superato la MotoGP Legend Angel Nieto portandosi al quinto posto per podi nel mondiale (140) alle spalle di Jorge Lorenzo, quarto con 152.

INDONESIA Bagnaia ha vinto partendo dalla 13° casella, diventando il primo pilota a vincere una gara MotoGP partendo 12° o peggio da quando nel GP di Turchia 2006 Marco Melandri vinse partendo 14°. Questa è stata anche la 500° vittoria di Michelin nel mondiale.

AUSTRALIA Zarco è diventato il secondo pilota (dopo Bezzecchi) a vincere per la prima volta in top class in questo 2023 ed è il quinto francese a festeggiare dopo Quartararo (11 vittorie), Régis Laconi (1), Christian Sarron (1) e Pierre Monneret (1).

MotoGP Australia 2023, Phillip Island: Johann Zarco (Ducati)

THAILANDIA Con 253 millesimi tra Martin e Bagnaia, terzo alla bandiera a scacchi prima di essere promosso in seconda posizione, questo è stato il quarto podio più ravvicinato di sempre in top class, alle spalle di quello di Phillip Island nel 1999 (124 millesimi tra Tadayuki Okada, Max Biaggi e Régis Laconi), Estoril 2006 (176 millesimi tra Toni Elias, Valentino Rossi e Kenny Roberts Jr) e Phillip Island 2022 (224 millesimi tra Alex Rins, Marc Marquez e Francesco Bagnaia). Raul Fernandez è arrivato 15° a soli 15 secondi e 93 millesimi dal vincitore Martin. Soltanto a Doha nel 2021 i primi 15 arrivarono ancora più vicini (8 secondi e 928 millesimi).

MALESIA Bastianini ha conqiuistato la sua quinta vittoria in MotoGP, vittoria che gli mancava da Aragon 2022. Tutte le vittorie le ha conquistate con Ducati. Ora è al quinto posto della classifica dei piloti Ducati più vincenti insieme a Martin, con due vittorie in meno rispetto a Loris Capirossi.

QATAR Fabio Di Giannantonio nella stagione 2023 è diventato il terzo pilota a vincere la sua prima gara in MotoGP e il 12° da inizio 2020 dopo Fabio Quartararo, Brad Binder, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli, Joan Mir, Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Aleix Espargaro, Marco Bezzecchi e Johann Zarco. Di Giannantonio in questa stagione è il sesto vincitore diverso con Ducati: un record per una Casa nella stessa stagione in classe regina.

MotoGP Qatar 2023, Lusail: Alex Marquez (Ducati)

VALENCIA come nel 2022, anche nel 2023 il titolo mondiale è stato assegnato nel gran finale di Valencia: per la prima volta in MotoGP accade per due stagioni di fila. Nel 2023 nessuno ha vinto due gare di fila: non accadeva dal 1949, anno di nascita del Campionato del Mondo. Nel 2023 quasi tre milioni di persone hanno assistito dal vivo agli eventi della MotoGP (totale dei tre giorni di Gran Premio*). Si tratta di una delle tre stagioni con il maggior numero di spettatori: la prima metà di stagione ha stabilito un nuovo record, con 1,6 milioni di spettatori.

*I dati del GP delle Americhe non sono stati resi noti



Pubblicato da Simone Valtieri, 11/12/2023