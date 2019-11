PRIMA LA PIOGGIA Con la giornata odierna, la seconda in pista per i test di Jerez, i piloti della classe MotoGP sono ufficialmente scesi dalle loro moto che torneranno a guidare solo nel 2020. La pioggia è stata protagonista per buona parte della mattinata e per tutto il pomeriggio, costringendo i piloti a provare in assetto da bagnato, limitando i giri e cristallizzando i tempi alle prime ore della mattinata, quando il campione del mondo Marc Marquez sulla Honda ha stabilito la miglior prestazione in 1'37"820, precedendo di 17 millesimi Alex Rins e di 139 Joan Mir, entrambi con la Suzuki. Maverick Vinales, leader della prima giornata, è giunto quarto a 144 millesimi.

DISTACCHI SERRATI Nella top ten in mattinata hanno chiuso anche tre italiani: Andrea Dovizioso, che con la Ducati ha fatto il sesto tempo a 166 millesimi dalla vetta (davanti a lui Fabio Quartararo a 153, in due decimi ci sono in pratica sei piloti), poi Franco Morbidelli, a 280 millesimi e decimo Valentino Rossi, a circa mezzo secondo dallo spagnolo. Andrea Iannone e Danilo Petrucci hanno chiuso entrambi a ridosso della top ten, fermandosi a un decimo da Valentino, mentre qualche progresso l'ha fatto vedere Alex Marquez, per la seconda volta in sella alla Honda dopo l'esordio di Valencia, risalito fino alla 17° posizione. La MotoGP va ora in vacanza, e tornerà soalmente i primi di febbraio con i test shakedown delle nuove moto a Sepang.

Test Valencia MotoGP 2020 - Jerez, risultati day 2