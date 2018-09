Autore:

Simone Valtieri

RITORNO A MISANO! Valentino Rossi is... back to Misano! Dopo l'assenza dello scorso anno dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dovuta allo sfortunato incidente con la moto da enduro nei dintorni di casa, il centauro di Tavullia torna in sella all'autodromo di Misano e lo fa, come al solito, personalizzando il suo casco. La trovata di quest'anno è tanto ovvia quanto geniale: "Back to Misano!" recita il casco di Valentino, parafrasando il titolo originale della saga di film di Ritorno al Futuro ("Back to the Future") e con la stessa grafica cinematografica.

IL CASCO CULT Il casco AGV (modello Pista GP R), griffato come sempre dal designer Aldo Drudi, presenta altre chicche. Oltre alla scritta Back to Misano, sulla parte superiore appare il fotomontaggio con Valentino nei panni del mitico Marty McFly (Interpretato nella saga da Michael J. Fox) mentre al posto del dottor Emmeth Brown, alias "Doc" (Christopher Lloyd) c'è il suo capotecnico Silvano Galbusera. Sul lato sinistro spicca la DeLorean classica, targata "Outatime" con la scia infuocata. Sul retro il celebre "flusso canalizzatore" con su scritto, in inglese "Disconnettere la capacità di guida prima di aprire". Infine sul lato destro il celebre cruscotto dell'auto, contenente le date del viaggio temporale: da Misano 2016 a Misano 2018, con qualche "46" qua e là.