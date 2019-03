Autore:

Simone Valtieri

PIÙ FORTE DEL FUOCO Il nuovo campionato dedicato alle due ruote elettriche, fortemente voluto dalla Federazione Internazionale e sponsorizzato dall'Enel, riparte dopo l'incendio che a Jerez ha distrutto totalmente il parco moto. Un corto circuito rischiava di mettere in ginocchio l'intera organizzazione, ma alla fine Energica, la società che costruisce le moto, ha garantito che per il 7 luglio - quando è previsto l'appuntamento del Sachsenring - saranno tutte pronte. Le moto saranno pronte in realtà ben prima, visto che dovranno essere nuovamente testate, ma le date devono ancora essere comunicate.

IL NUOVO CALENDARIO Sono saltate alla fine solamente le tappe di Jerez e di Le Mans, le prime due previste in calendario, mentre Sachsenring (7 luglio) e Red Bull Ring (11 agosto) sono state confermate. Raddoppiata la tappa di Misano (15 settembre), se ne va ad aggiungere ora un'ultima a Valencia, dove nel weekend del 17 novembre si concluderà il Motomondiale 2019. Di seguito l'elenco completo dei piloti iscritti alla prima Coppa del Mondo FIM Enel MotoE.

Lineup Coppa del Mondo FIM Enel MotoE