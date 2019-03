Autore:

Salvo Sardina

INCENDIO Il mondo della MotoE è andato letteralmente in fumo questa notte. L’incendio, divampato nel paddock del circuito di Jerez de la Frontera, dove la categoria 100% elettrica aveva posto la sua base operativa, fortunatamente non ha coinvolto persone. I danni alle cose sono però pressoché incalcolabili.

CAUSE Ancora sconosciute le cause del rogo, che ha bruciato tutta la struttura – rinominata “Energy Station” – che fungeva da centro di ricarica delle batterie e che ospitava al proprio interno tutto il mondo della MotoE: moto, tute, caschi dei piloti. Secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport, potrebbe essere stato un generatore supplementare, posizionato all’interno del paddock per evitare l’eccessivo assorbimento che aveva fatto saltare la corrente nei giorni scorsi, a far divampare l’incendio.

#MotoE Incendio nella notte a Jerez. In fiamme il deposito dove erano custodite le moto elettriche impegnate nei test pre-stagionali sul circuito spagnolo. Si indaga per cercare le cause dell’incendio che a poche settimane dall'inizio del campionato ha distrutto tutte le moto. pic.twitter.com/VKX7IQ6nhv — RaiSport (@RaiSport) 14 marzo 2019

A RISCHIO Il campionato, una sorta di Formula E delle due ruote che dovrebbe affiancare la MotoGP in alcune tappe del Motomondiale, sarebbe dovuto partire il prossimo 5 maggio proprio dalla pista di Jerez. Inutile sottolineare come a questo punto, a meno di due mesi dal via e con tutte le moto da ricostruire, l’intera stagione potrebbe essere a rischio. Intanto, la seconda sessione di test precampionato è stata ufficialmente annullata per chiarire le cause dell'accaduto.

Foto: Sky Sport MotoGP