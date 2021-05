MOTOE ATTO TERZO Nel weekend del Motomondiale a Jerez de la Frontera è partita anche la terza stagione della Coppa del Mondo di MotoE, la massima classe al mondo per prototipi elettrici. Saranno sette le tappe complessive di questo 2021 su sei diverse piste europee, con il finale a Misano Adriatico, che ospiterà due gare. Presenti ai nastri di partenza entrambi i campioni delle prime due edizioni: l'italiano Matteo Ferrari, vincitore nel 2019, e lo spagnolo Jordi Torres, fresco di titolo nel 2020. Ma la prima gara è andata a un altro pilota, Alessandro Zaccone, passato quest'anno dal Gresini Racing al team Pramac Racing. Un successo tutto tricolore in una categoria che deve tanto al Belpaese, visto che le moto sono costruite dall'azienda modenese Energica e da Enel, che sponsorizza il campionato. Di seguito la entry list del campionato e il calendario con i vincitori tappa per tappa.

Entry List FIM MotoE World Cup 2021

No. Pilota Naz. Team 3 Lukas Tulovic GER Tech3 E-Racing 6 María Herrera SPA OpenBank Aspar Team 9 Andrea Mantovani ITA Indonesian E-Racing Gresini MotoE 11 Matteo Ferrari ITA Indonesian E-Racing Gresini MotoE 14 André Pires POR Avintia Esponsorama Racing 18 Xavier Cardelús AND Avintia Esponsorama Racing 19 Corentin Perolari FRA Tech3 E-Racing 21 Kevin Zannoni ITA LCR E-Team 27 Mattia Casadei ITA Ongetta SIC58 Squadracorse 40 Jordi Torres SPA Pons Racing 40 51 Eric Granado BRA One Energy Racing 54 Fermín Aldeguer SPA OpenBank Aspar Team 61 Alessandro Zaccone ITA Octo Pramac MotoE 68 Yonny Hernández COL Octo Pramac MotoE 71 Miquel Pons SPA LCR E-Team 77 Dominique Aegerter SVI Dynavolt Intact GP 78 Hikari Okubo JPN Avant Ajo MotoE 80 Jasper Iwema OLA Pons Racing 40

Calendario FIM MotoE World Cup 2021