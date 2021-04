MITO SCHWANTZ Il giovanissimo spagnolo Pedro Acosta, nato nel 2004 a Puerto de Mazarron, dopo aver vinto la sua prima gara in Moto3 ha ricevuto i complimenti, tra gli altri, di Marc Marquez, Maverick Viñales e soprattutto di Kevin Schwantz, il suo eroe, ed è un fatto curioso visto che quando l'americano vinceva in 500 i genitori di Pedro andavano ancora a scuola e lui non era probabilmente neanche nei loro più lontani pensieri. In effetti va detto che il poster che il giovanissimo Pedro aveva in camera era quello dell'australiano Casey Stoner, da quando a soli 5 anni salì per la prima volta in sella a una mini moto da cross, regalatagli dal papà pescatore. Oggi tutti lo elogiano per la sensazionale rimonta di domenica, ma forse non è stata questa la sua impresa più grande.

YUKI COME PEDRO Nello stesso weekend, infatti, l'ex pilota del motomondiale Yuki Takahashi ha fatto esattamente la stessa cosa, e lo ha fatto in anticipo di qualche ora sullo spagnolo, visto che nel All Japan Road Race Championship, classe SuperStock 1000, era scattato dalla pitlane per un guasto al motore ed è andato a vincere la gara. Le due competizioni non sono paragonabili, ma il senso è che nel partire dalla pitlane si è certamente penalizzati ma non è così impossibile rientrare su un gruppo compatto che per 20 giri si rallenta, sorpassandosi a vicenda. Pedro Acosta va elogiato, piuttosto, per la vittoria in sé. Alla sua seconda gara nella categoria, dopo il brillante secondo posto del GP del Qatar, ha già assimiliato il comportamento del ''branco'' di una gara di Moto3, e ha subito capito che per vincere a Losail doveva prendere un margine all'ultimo giro. Detto, fatto.

LA CARRIERA E come ha fatto? Pedro deve la vittoria di domenica al suo talento, ovviamente, ma anche alla sua seppure giovane esperienza di livello: da anni è infatti abituato a confrontarsi e a emergere della affollatissima cantera spagnola. Dal 2017 quando si aggiudicò la categoria PreMoto3 a 13 anni, per poi passare al Mondiale Junior Moto3 e, subito dopo, alla Red Bull Rookies Cup, finendo secondo a fine 2019 alle spalle del collega Carlos Tatay, e vincendo l'edizione 2020 con una striscia di sei successi iniziali consecutivi. Il suo debutto in Moto3 è stato subito convincente: nella prima gara a Losail ha preso le misure alla categoria, venendo beffato solamente allo sprint dal più esperto Jaume Masià. Nella seconda, invece, ha capito che non era il caso di tirarla tanto per le lunghe e, una volta rientrato nel gruppone, ha attaccato subito, sorprendendo tutti e andando a prendersi una meritatissima vittoria.

VITTORIE PRECOCI Pedro è salito sul gradino più alto del podio di Losail all'età di 16 anni e 314 giorni, sono 10 i piloti ad aver fatto meglio di lui nella storia, ma conta poco. Il primo successo di un certo Marc Marquez è arrivato al terzo anno nel mondiale Moto3, ben oltre i 17 anni, nel GP d'Italia 2010 al Mugello, mentre la prima affermazione di Valentino Rossi giunse a Brno nel 1996, nel suo primo anno di 125, ma anche per lui ben più in là del suo 17° compleanno. Di seguito la tabella completa dei più giovani vincitori di un Gran Premio nel Motomondiale, classifica in cui Pedro Acosta si inserisce in 11° posizione.