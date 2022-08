Oliveira e Fernandez saranno piloti del team RNF Aprilia nel 2023-24

GIORNATA DI ANNUNCI Si sta completando la griglia di partenza della MotoGP 2023. Dopo l'annuncio questa mattina dell'ingaggio da parte del team ufficiale Repsol Honda del bicampione del mondo Joan Mir dalla Suzuki, è arrivata anche la conferma di voci che circolavano da tempo nel paddock: Miguel Oliveira e Raul Fernandez, entrambi piloti KTM, andranno ad accasarsi per due anni con Razlan Razali nel team RNF che dalla prossima stagione non curerà più le due moto satellite di Yamaha, bensì di Aprilia.

POCHI POSTI LIBERI Se per il giovane Fernandez, alle prese con una faticosissima stagione d'esordio in MotoGP, la notizia era nell'aria, per quanto riguarda Oliveira, non più tardi di una settimana fa la KTM stava ancora cercando di trovare una soluzione per trattenere il pilota portoghese, magari nel nuovissimo team GasGas al fianco di Pol Espargaro, ma con l'annuncio di oggi i giochi sono ormai fatti. Con gli annunci di oggi restano così formalmente ancora quattro posti liberi in MotoGP per la prossima stagione: uno in Honda LCR (tra Takaaki Nakagami e Ai Ogura, che però potrebbe restare in Moto2), uno in GasGas e due nel team Mooney VR46, che però è probabile possa riconfermare in blocco Luca Marini e Marco Bezzecchi.

FORTEMENTE VOLUTI Il primo a commentare l'accordo è Razlan Razali, team principal di WithU RNF: ''Siamo estremamente felici di poter annunciare Miguel e Raul. Non è stato un processo semplice, ma insieme ad Aprilia siamo stati molto chiari con i piloti che volevamo. Sono entrambi giovani e formano la giusta combinazione tra l' esperienza di Miguel e Raul, di cui sono personalmente fan dopo aver visto cosa abbia fatto per diventare vice campione del mondo Moto2 all'esordio nella categoria, perciò esserci assicurato le sue doti è fantastico. Entrambi, noi e Aprilia, crediamo nel talento dei due piloti, e non vediamo l'ora di correre con loro la prossima stagione''.

SUBITO A DISPOSIZIONE Anche Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, ha spiegato l'ingaggio dei due piloti della penisola iberica: ''Il nostro progetto di team satellite con RNF sta prendendo forma nel modo in cui l'avevamo pensato sin dall'inizio. Abbiamo avuto successo nell'assicurarci due straordinari talenti, due piloti di cui ho grande rispetto dal punto di vista umano e tecnico. Dovremo assicurarci di offrire a entrambi un pacchetto tecnico adeguato in modo tale che possano entrambi esprimere appieno il rispettivo potenziale. Vorrei anche cogliere quest'occasione per ringraziare KTM, che si sono rivelati essere molto sportivi, consentendoci di mettere sulle nostre moto entrambi i piloti non appena terminata la stagione 2022 (e dunque già per i test che seguiranno l'ultima gara del mondiale a Valencia n.d.r.)''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/08/2022