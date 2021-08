PROTAGONISTI Marc Marquez e Francesco Bagnaia sono stati due grandi protagonisti del Gran Premio d'Austria, vinto a sorpresa da Brad Binder per il quale ha pagato l'azzardo di restare in pista con gomme slick nei giri finali sotto la pioggia. Senza l'inconveniente meteo, sarebbero stati probabilmente loro due a giocarsi la vittoria, con Martin, Mir e Quartararo che stavano pian piano cedendo metri prima che il meteo rimescolasse le carte. Lo spagnolo e l'italiano hanno continuato per qualche curva il loro duello anche dopo il cambio moto, ma Marquez si è poi steso lasciando via libera verso il secondo posto a Bagnaia.

COME IL DOVI Intervistato da Sky Sport, Marquez è stato comunque prodigo di complimenti nei confronti del rivale di giornata, il ducatista a lungo in testa alla corsa. ''Sull’asciutto stavo guidando bene, anche se Pecco aveva qualcosa in più'', ha spiegato il pilota della Honda. ''La cosa interessante è che la gara di oggi mi è sembrata un déjà vù: ero in lotta con Bagnaia, ma mi sembrava che su quella Ducati ci fosse Dovizioso! E ho pensato: guarda se mi beffa un'altra volta, perché era proprio forte. Ho iniziato a studiare dove sorpassarlo ma vedevo che nel T3 e soprattutto nel T4 era davvero molto forte. Purtroppo sono caduto, sarei potuto arrivare sul podio e sarebbe stato un gran bel risultato per un fine settimana insidioso come questo''.

DUELLI EPICI Tra Marquez e Dovizioso sulla pista di Spielberg sono andati in scena due duelli leggendari, entrambi vinti dal pilota italiano in sella alla Ducati. Il primo nel 2017 quando lo spagnolo ha provato un ingresso disperato alla curva 10 andando lungo e quasi toccandosi con l'italiano, che ha ripreso l'interno mandandolo a quel paese con il braccio e andando a vincere sul traguardo. Il secondo nel 2019, quando il Dovi è riuscito di nuovo ad avere la meglio su Marquez dopo tre giri di schermaglie e sportellate, recuperando negli ultimi due settori della pista e infilandosi all'interno dell'ultima curva.