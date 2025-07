Un rientro da favola per Luca Marini

Non poteva sognare un rientro migliore Luca Marini che al Sachsenring ha ottenuto il suo miglior risultato delle ultime due stagioni, ossia da quando è diventato un pilota ufficiale della Honda. In un GP Germania che ha visto un numero record di cadute, solo 10 i piloti transitati sotto alla bandiera a scacchi, l'italiano ha chiuso al sesto posto, lasciandosi definitivamente alle spalle il brutto infortunio riportato dopo una caduta avvenuta in un test in programma sul circuito di Suzuka.

Marini: ''Dal settimo giro ho iniziato ad avvertire un po' di dolore''

Nell'incidente avvenuto in Giappone a fine maggio, Marini aveva riportato la lussazione dell'anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra e uno pneumotorace destro. Dopo aver saltato tre gran premi, il pilota della Honda si è presentato in Germania ancora dolorante e con l'obiettivo primario di ritrovare il ritmo in moto. Dopo il sedicesimo posto ottenuto nella Sprint, le cose sono andate decisamente oltre ogni più rosea aspettativa nella gara della domenica.

Marini ha mostrato un ottimo ritmo e sotto al traguardo ha avuto la meglio su un gruppetto agguerrito che comprendeva piloti di ottimo livello come Brad Binder, Jack Miller e Raul Fernandez: ''Sono davvero contento della mia prestazione in gara - ha detto il fratellastro di Valentino Rossi - Molti piloti sono caduti, quindi sono stato particolarmente attento in curva 1, dove tutti cadevano. Sono partito davvero bene e ho guadagnato molto terreno prima di trovare un ritmo stabile e cercare di risparmiare un po', ma dal settimo giro ho iniziato ad avere un po' di dolore. Questo però mi ha permesso di avere ancora molta gomma a fine gara e di sorpassare bene''.

Dopo questa iniezione di fiducia, Marini ha pochi giorni per cercare di migliorare ancora la condizione, prima di tornare in pista a Brno per il GP Repubblica Ceca che precede la sosta estiva della MotoGP: ''Abbiamo fatto un buon lavoro per migliorare la moto da venerdì, dobbiamo continuare a lavorare sulla velocità sul giro secco e sui primi giri di gara. Ora ci vogliono un paio di giorni per recuperare e poi saremo di nuovo a Brno''. Con i 10 punti conquistati al Sachsenring, intanto, è risalito al quindicesimo posto della classifica generale, appena una lunghezza dietro ad Ai Ogura.

