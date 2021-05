PARLA LORENZO! Jorge Lorenzo ne ha per tutti! E non è una novità. Da quando è sceso dalla moto il campione maiorchino è salito alla ribalta delle cronache grazie alla sua carriera da autodidatta come commentatore MotoGP sui social. Nel suo VLOG 99 seconds il pentacampione del mondo ha parlato del weekend iberico della MotoGP e non solo. Di seguito il sunto del parere di Jorge sui protagonisti del Motomondiale.

Valentino Rossi

''Mi aspettavo che facesse molto di più a Jerez, pensavo sarebbe migliorato e invece nulla. Lo hanno inquadrato poco in TV, ma per quello che ho visto era impreciso negli ingressi, quando di solito è uno dei più precisi, ed è anche lento nei movimenti. Vedremo se sarà capace di sorprenderci nelle prossime gare''.

Franco Morbidelli

''Ha una grandissima forza mentale, lo ha dimostrato. È difficile iniziare male un campionato del mondo e far tornare alta la propria motivazione, ma lui nonostante sia conscio di avere una moto inferiore, non si fa turbare e continua a spingere, ed è chiaramente più veloce di Vinales e Rossi''.

Fabio Quartararo

''Peccato per Fabio e per il suo problema al braccio, ma per rilassare il muscolo devi rilasciare il gas altrimenti non arrivi alla fine''.

Maverick Vinales

''Ancora una volta è stato migliore in prova che in gara, l'unica nota positiva è che non è crollato. Morbidelli e Quartararo entrano in curva in modo più fluido, forse il suo stile è più adatto per la Ducati o la Honda, ma lui guida una Yamaha''.

Aprilia

''La casa di Noale ha migliorato parecchio la moto. Aleix Espargaro ha perso una grande occasione per finire tra i primi cinque (problemi al braccio anche per lui n.d.r.). Peccato, arrivare quarto era fattibile, ma è solo una questione di tempo prima che arrivi un podio''.

Ducati

''La desmosedici è pronta per il titolo, per Miller una buona gara ma non eccezionale, la vittoria gli è stata servita su un piatto d'argento, gli manca ancora un po' di precisione. Bagnaia è diventato il leader del team e del campionato, ha un'ottima possibilità, sta guidando la miglior Ducati di sempre, che può vincere ovunque, è una moto completa. Non perde più troppo tempo in curva, è pronta per il titolo''.

Marc Marquez

''Ha perso fiducia dopo l'incidente nelle prove, è dura trovarla quando perdi l'anteriore. Mi aspettavo molto da lui dopo Portimao, anche nel warm-up si è spaventato ed è entrato in modalità sopravvivenza. Senza l'incidente avrebbe potuto fare parecchio meglio''.

Pedro Acosta

''Dal punto di vista tecnico ho notato soprattutto una cosa, il modo in cui entra in curva facendo scivolare il posteriore, gli viene naturale, sembra facile ma è già complicato già con una MotoGP, figuriamoci con una Moto3. Guida in modo magico''.