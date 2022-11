MotoGP, l'Odissea di Marquez in una docuserie su Prime Video - VIDEO

ODISSEA MARC Si chiamerà Marc Marquez - All In, e sarà il racconto del calvario del pilota spagnolo, dal terribile incidente di Jerez de la Frontera nel 2020 fino al ritorno in pista definitivo nel corso di questa stagione. Il focus della docuserie in uscita su Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon, è quanto accaduto soprattutto nel corso del 2022, con la quarta operazione del campionissimo spagnolo e il definitivo ritorno in pista, Il documentario a puntate non ha, però, ancora una data d'uscita. Prodotta da Fast Brothers in collaborazione con Red Bull Media House e Telefonica Broadcast Services, potete visionare il trailer qui sotto o cliccando sull'immagine di copertina.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/11/2022