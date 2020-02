LA FRECCIA TRICOLORE Segui live dalle 14.30 la presentazione della nuova Aprilia MotoGP di Aleix Espargaro e Andrea Iannone. Il pilota italiano non sa ancora se potrà partecipare alla stagione viste le note vicende legate alla positività al doping in Malesia lo scorso anno, intanto però è volato in Qatar per i test del 22-24 febbraio, pur non potendo scendere in pista. L'Aprilia Racing Team toglie intanto i veli alla nuova RS-GP, segui con noi l'evento live.