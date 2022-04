Laureus Award 2022, Valentino Rossi è "icona dello sport"

Dopo l'ingresso nella hall of fame MotoGP, con il Laureus arriva un altro prestigioso riconoscimento alla carriera per "The Doctor" Valentino Rossi

L'ENNESIMO PREMIO Alla sfilza di riconoscimenti ottenuti in carriera, Valentino Rossi aggiunge ora un nuovo prestigiosissimo premio, il Laureus Sporting Icon Icon. Il Dottore aveva già vinto due volte il Laureus Award in passato, nelle categorie (Comeback e Spirit of Sport), stavolta arriva il premio che suggella una carriera sensazionale, e che lo mette - anche formalmente - sullo stesso piano di altri vincitori iconici come - per restare al mondo del motorsport - Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Valentino ha ricevuto il premio nella sua casa di Tavullia, in un video introdotto dalla pluricampionessa paralimpica di Scheram, Bebe Vio: ''Grazie, grazie mille, questo è un premio veramente speciale'' - ha spiegato Rossi - ''Devo ringraziare la Laureus Academy. Ero a Barcellona nel 2006, quando ricevetti il mio primo Laureus e ho avuto l'opportunità di incontrare molti miei idoli. Sono stato fortunato, ho avuto una cerriera molto lunga e la cosa più bella di questa storia è che un sacco di gente in giro per il mondo oggi conosce la MotoGP perché mi seguivano. Questa è la cosa più bella, metterò questo premio in un posto molto molto speciale, spero di vedervi presto''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/04/2022