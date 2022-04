Al Ranch con Valentino Rossi? Sì, con la VR46 Ranch Experience

Sognate di imparare i segreti del flat track e vedere Valentino Rossi e i ragazzi della VR46 Academy allenarsi? Per qualcuno potrebbe diventare realtà grazie a VR46 Ranch Experience, evento organizzato da Dainese. Scopriamo date, programma e prezzi.

IL PROGRAMMA L'evento si terrà a partire dalla sera del 10 giugno, quando è previsto l'arrivo dei partecipanti a Cattolica, mentre a seguire ci saranno cena e pernotto in hotel. Dal giorno successivo, l'11 giugno, un'atmosfera magica porterà i partecipanti al museo Marco Simoncelli, alla sede della VR46 e naturalmente al Ranch di Valentino Rossi, dove potranno provare l'esperienza del flat track – primo turno da 30 minuti – e vedere l'allenamento dei ragazzi della VR46 Academy. Il 12 giugno, infine, ancora in pista per 2 sessioni di flat track – 2 ore e 30 minuti ciascuna – pranzo al Ranch e consegna finale degli attestati.

VEDI ANCHE

VR46 Ranch Experience: flat track tra Valentino Rossi e i ragazzi della VR46 Academy

I PREZZI Un'esperienza così non capita tutti i giorni e l'evento sarà riservato a 12 fortunati selezionati da Dainese. Il prezzo della VR46 Ranch Experience? 2.999 Euro per chi partecipa e 1.099 Euro per l'eventuale accompagnatore. Per il programma completo e tutte le info sulla VR46 Ranch Experience potete cliccare qui.

VR46 Ranch Experience: i servizi inclusi

Welcome kit

Vitto e alloggio

Visita al museo Marco Simoncelli

Visita sede VR46

Ingresso al Motor Ranch VR46

Partecipazione come spettatore all'allenamento della VR46 Academy

Dainese Riding Master Flat Track Class (corso teoria e pratica)

Kit abbigliamento Dainese in omaggio del valore di circa 1.500 Euro (AGV AX9 Carbon, stivali TCX da enduro, guanti off road, intimo tecnico D-core Air Suit, calzettoni lunghi)

Comodato d'uso della tuta Dainese e del paraschiena (con possibilità di riscatto a fine evento)

Transfer verso i luoghi oggetto di visita

Pubblicato da Michele Perrino, 27/04/2022