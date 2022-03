Valentino Rossi diventa papà! È nata Giulietta Rossi

FINALMENTE GENITORI Una riga sui social ricolma di gioia e una foto in bianco e nero: è così che Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno annunciato al mondo l'arrivo della primogenita Giulietta Rossi, venuta alla luce proprio mentre i bolidi della MotoGP tornavano in pista per la prima gara di stagione in Qatar. Rossi non era infatti presente in pista a seguire il debutto del suo nuovo team nella massima categoria, il VR46, perché aveva cose estremamente più importanti e gioiose da vivere.

VEDI ANCHE

UNA BIMBA DA CORSA Nel post instagram scritto a quattro mani (e due manine), si vedono proprio le dita del ''Dottore'' che accarezzano un piedino della piccola Giulietta, un nome che con i motori e le competizioni (a ruote coperte) ha molto a che fare. ''Mamma e Babbo sono al settimo cielo, Benvenuta Giulietta Rossi'' la frase scelta dalla coppia per comunicare al mondo la propria gioia. Tra i primissimi a congratularsi con loro i due musicisti e amici di Valentinno, Jovanotti e Cesare Cremonini, che hanno sommerso di cuori il post dei due. Anche a noi non resta che dare il benvenuto a Giulietta, un nome da corsa per una nata in un giorno di corse: non poteva essere altrimenti.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/03/2022