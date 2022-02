Ecco il Mooney VR46 Racing Team di Valentino Rossi

E' il giorno della presentazione per il Mooney VR46 Racing Team, la scuderia di Valentino Rossi iscritta al motomondiale nelle classi MotoGP e Moto2. Nella categoria principale i piloti ufficiali saranno Luca Marini e Marco Bezzecchi, mentre in Moto2 verranno schierati Celestino Vietti e Niccolò Antonelli. Qui di seguito, la diretta video dello show di presentazione:

Mooney VR46 Racing Team MotoGP 2022, la video presentazione in diretta streaming

Ed ecco i quattro piloti che posano con le rispettive moto: a sinistra la Kalex utilizzata in Moto2, a destra la Ducati MotoGP.

MotoGP 2022: presentazione Mooney VR46 Racing Team

Le parole dei protagonisti

Valentino Rossi, proprietario Mooney VR46 Racing Team

Pablo Nieto, MotoGP Team Manager Mooney VR46 Racing Team

Luca Marini, pilota titolare MotoGP Mooney VR46 Racing Team

Luca Brivio, Moto2 Team Manager Mooney VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, pilota titolare MotoGP Mooney VR46 Racing Team

Celestino Vietti, pilota titolare Moto2 Mooney VR46 Racing Team

Valentino Rossi

È stato un lungo viaggio dalla Moto3, ma ora siamo pronti a fare il nostro debutto in MotoGP con un team VR46 e quattro giovani piloti che so daranno il loro 100%. È la chiusura di un cerchio per me e anche per tutte le persone che negli anni hanno lavorato con tanta passione a questo progetto. Allo stesso tempo è un grande debutto e l'inizio di un nuovo capitolo di questa bellissima storia in MotoGP. Siamo qui grazie al supporto di tutti i nostri partner e sono felice di dare il benvenuto a Mooney: ci siamo incontrati quest'inverno al Ranch, c'è stato un feeling immediato e ora ci ritroviamo qui su questo palco con queste bellissime moto con i nostri colori.

Pablo Nieto

Siamo molto vicini a un inizio di stagione importante, abbiamo tante aspettative e un nuovo Team che presto debutterà in Qatar. Cominciamo dai piloti, ognuno di loro deve porsi un obiettivo: da una parte Luca, che ha già un anno di esperienza in MotoGP, dall'altra Marco, un Rookie. Luca scenderà in pista con la Ducati GP22 ufficiale, quest'anno potrà divertirsi. Marco invece può lottare per essere Rookie of the Year, ha un grande potenziale, ma sarà difficile perché gareggerà con piloti molto talentuosi e molto veloci provenienti dalle classi inferiori. Al nostro fianco ci sarà la Ducati con cui abbiamo iniziato a costruire un bellissimo rapporto, ci hanno accolto nella loro famiglia e parliamo un linguaggio molto sorridente. L'equipaggio ha il DNA della VR46: molti dei tecnici e dei meccanici di questo Team provengono dalla Moto2 e lavorano con noi da molti anni. Un'opportunità di crescita per molti dei nostri ragazzi, un ulteriore motivo di orgoglio per me.

Luca Marini

Sarà una stagione molto importante per me e per tutto il Mooney VR46 Racing Team: ho iniziato a prendere confidenza con la nuova Ducati GP22 e a capirne il potenziale negli ultimi test. Le sensazioni sono più che positive, l'obiettivo è riuscire a rimanere costantemente nel gruppo di testa, lottare per la Top 5 e rimanere sempre nella Top 10. Vorrei salire sul podio, so che è un obiettivo molto ambizioso ma ho fiducia nella mia squadra. L'atmosfera è fantastica, ci siamo divertiti e mi sono divertito. Mi piacciono molto anche i colori della moto, sono sempre stati quelli della VR46.

Marco Bezzecchi

Il Qatar è dietro l'angolo e dovrò imparare a gestire la pressione positiva che arriverà. È stata una lunga attesa e l'adrenalina ora è tanta. Sono contento di come sono andati i test, ovviamente ho ancora molto da fare, finora abbiamo fatto solo una simulazione di gara e i primi GP saranno impegnativi. Mi piace la squadra, sono affiatati e l'atmosfera è buona. Il titolo di Rookie of the year è un grande obbiettivo, più di ogni altra cosa mi piacerebbe lottare fino alla fine. Sarà speciale scendere in pista su questa moto: ha i colori di Valentino e della famiglia VR46 e l'italianità di Mooney e Ducati.

MotoGP 2022: presentazione Mooney VR46 Racing Team

Luca Brivio

Sarà una stagione interessante: Celestino è al suo secondo anno in Moto2 su Kalex, ha chiuso in crescendo nel 2021, ha fatto bene in preseason e speriamo possa essere competitivo fin dall'inizio. Salto di categoria invece per Niccolò: ha alle spalle un equipaggio molto solido ed esperto, ha buone potenzialità e l'obiettivo primario è divertirsi, non avere troppa pressione e crescere passo dopo passo. Tanti motivi per dare il massimo, anche per premiare Vale, Uccio, Pablo e la VR46 per questa grande opportunità: sono entrato in questo Team tanti anni fa, nel 2014, e ora è per me un grande orgoglio poter ricoprire questo nuovo ruolo di responsabilità.

Celestino Vietti

Sarà una stagione da vivere d'un fiato: un anno di esperienza sulle spalle, un gruppo di lavoro motivato, quello del Mooney VR46 Racing Team, e delle sensazioni davvero positive dopo i primi test. Non vedo l'ora che arrivi il GP del Qatar, una delle mie piste preferite per mettermi alla prova. Il passo è buono, l'obiettivo è essere il più costante e preciso possibile, caratteristiche fondamentali per essere competitivi in Moto2.

Niccolò Antonelli

Una nuova categoria, un nuovo Team, il Mooney VR46 Racing Team, e nuove motivazioni e voglia di fare bene. Abbiamo lavorato duramente nei test per essere il più preparati possibile per la prima gara in Qatar. Il Team mi sta aiutando a misurarmi con la nuova categoria ea sentirmi a mio agio nella guida: c'è tanto da fare, ma non abbiamo fretta. Continuiamo in questa direzione, gradualmente per essere competitivi il prima possibile.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/02/2022