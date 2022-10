Arriva l'Agostini Fan Award, vota il miglior sorpasso del 2022!

LA MANOVRA DELL'ANNO! Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Enea Bastianini ed Aleix Espargaro non si sono giocati in pista solamente (e scusate se è poco) il mondiale classe MotoGP 2022, ma potranno concorrere anche per il premio di miglior sorpasso dell'anno, istituito quest'anno da Dorna, FIM e MotoGP e collegato al nome del più grande di tutti, Giacomo Agostini, che a suon di sorpassi ha conquistato ben 15 titoli nel motomondiale. L'Agostini Fan Award sarà consegnato nel corso dei FIM MotoGP Awards, la serata di gara che si terrà dopo la chiusura del mondiale del 6 novembre prossimo a Valencia. In lizza per il premio ci saranno i due piloti di Ducati e Yamaha che nel GP della Comunità Valenciana si giocheranno il titolo mondiale, e i due di Ducati e Aprilia che saranno in lizza per salire sul terzo gradinno del podio finale. I fan potranno votare a partire da venerdì 28 ottobre alle ore 12 sui social ufficiali della MotoGP (Twitter, Youtube e Instagram). Qui sotto il link al video che ricapitola i quattro migliori sorpassi dei candidati

A) Aleix Espargaro su Brad Binder e Jack Miller - GP Olanda, Assen

VEDI ANCHE

B) Fabio Quartararo su Francesco Bagnaia - GP Austria, Red Bull Ring (Spielberg)

C) Enea Bastianini su Francesco Bagnaia - GP Aragona, Motorland Aragon (Alcaniz)

D) Francesco Bagnaia su Marc Marquez e Jorge Martin - GP Australia, Phillip Island

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/10/2022