La Honda pensa a Di Giannantonio per sostituire Marquez (Ma solo per un anno)

Dopo il no di Miguel Oliveira, che non ha voluto svincolarsi dall'Aprilia per inseguire un posto da titolare nel team Honda ufficiale per una sola stagione, ora i vertici di Tokyo stanno guardando - tra gli altri - a Fabio Di Giannantonio, per sostituire Marc Marquez nel 2024. Il pilota spagnolo la prossima stagione rileverà la sella che in questo momento appartiene proprio al pilota italiano (reduce dal brillante terzo posto di Phillip Island), nel team Gresini Racing - Ducati, lasciando un posto difficilmente colmabile in seno al team Repsol. ''Diggia'' sarebbe un buon candidato: già conosce la MotoGP, è giovane e ha dimostrato di sapersi adattare e crescere alla distanza.

MotoGP: Marc Marquez - Foto Gresini Racing

DIGGIA PAPABILE Ecco, appunto, alla distanza, peccato che alla Honda non interessi troppo strappare contratti più lunghi di un anno, in vista poi della prossima stagione di mercato quando parecchi piloti si libereranno (Quartararo su tutti). Per questo motivo a Tokyo preferiscono restare liberi di agire e se non dovesse andare in porto un accordo con ''Diggia'' (Il manager del pilota romano, Diego Tavano, sarà in Indonesia per provare a trattare e a strappare conizioni più favorevoli), potranno facilmente ripiegare sugli interni Stefan Bradl o Iker Lecuona, più propensi ad accettare un contratto breve. Per Diggia, invece, quella Honda sembra essere l'unica opportunità per correre un'altra stagione in MotoGP, ed è per questo che l'italiano potrebbe anche decidere di accettare la corte di Tokyo. E poi c'è un altra ragione.

MotoGP Giappone 2023, Motegi: Marc Marquez (Honda). Credits MotoGP.com

DIPENDE TUTTO DA MARQUEZ Proiettandoci con la fantasia all'annata 2024, con la sua mossa a sorpresa di lasciare Honda per passare al team satellite della Ducati, Marc Marquez ha in realtà finalizzato un'ottima mossa strategica. Intanto il prossimo anno potrà guidare la moto che quest'anno vincerà il campionato del mondo (O con Bagnaia, o con Martin), e poi, firmando per un solo anno, avrà le mani libere di fare qualsiasi cosa la stagione seguente, senza considerare che se dovesse fare ''molto'' bene, ossia vincere il titolo mondiale, anche l'ipotesi team ufficiale non è del tutto da scartare. Ad ogni modo, a fine anno Marquez potrà decidere se restare a Borgo Panigale o migrare altrove, e perché no - se la rivoluzione Honda si dimostrasse efficace, rientrare clamorosamente alla base. D'altra parte Marc ha lasciato la casa di Tokyo, con cui ha vinto di tutto e di più, senza pagare neanche un centesimo di penale: un trattamento che si riserva a pochi, e dietro al quale, magari non c'entra solo la gratitudine.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/10/2023