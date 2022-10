Jack Miller spiega perché Bastianini è stato "stupido" a Motegi

L'australiano, reduce da due brillanti gare in Giappone e Thailandia, spiega il gioco di squadra Ducati e rimprova Bastianini per quanto accaduto a Motegi

JACK IS ON FIRE! Jack Miller è il pilota che ha guidato meglio nelle ultime uscite - con la vittoria in Giappone e il secondo posto in Thailandia - al punto di essere rientrato persino nella lotta per l'iride con 40 punti da recuperare quando mancano tre gare alla fine. Un'impresa improba e che, al momento, non sembra tangere il simpatico australiano che anzi, pare essere totalmente votato alla causa del compagno Francesco Bagnaia, che di punti da recuperare a Fabio Quartararo ne ha ormai solamente due. Jack, intervistato da Motorsport, ha spiegato come un conto sia lottare per la vittoria, un conto per le altre posizioni, confermando che darà tutto l'aiuto possibile al compagno del team Ducati Lenovo per poter conseguire il suo obiettivo, in primis cercando di frapporsi tra lui e Quartararo dalle prossime gare.

''STUPIDO'' BASTIANINI In tale ottica, Miller ha avuto parole critiche nei confronti di colui che prenderà il suo posto il prossimo anno, quando se ne andrà a guidare nel team KTM ufficiale, ossia Enea Bastianini. Il pilota riminese ha ingaggiato un duello con Bagnaia quando i due si trovavano entrambi nella pancia del gruppo, e il torinese era impegnato nel cercare di andare a riprendere Quartararo, anch'esso in difficoltà e lontano solo pochi metri. ''Quello che è successo a Motegi tra Pecco ed Enea non sarebbe dovuto accadere'' - ha spiegato Miller - ''È stato stupido, è stato un esempio di pilota che non aveva le idee chiare in quel momento''.

LOTTA SENZA GLORIA Il pensiero di Miller è che un conto è giocarsi la vittoria, un conto una posizione di rincalzo. Il duello in cui Bastianini ha impegnato Bagnaia nel corso della gara di Motegi, gli ha soltanto fatto correre rischi e perdere tempo: ''Mi sono già trovato in quella posizione con Dovizioso ed anche con Bagnaia - ha aggiunto Miller - e sono stato sempre molto chiaro sul mio ruolo. Non c'è gloria nel lottare per il quarto o il quinto posto, tuttavia questi sono ragazzi giovani e affamati''.

RINUNCIA ONOREVOLE L'esempio di quanto affermato da Miller è stato il comportamento di Zarco, che domenica scorsa a Buriram ha evitato di forzare un attacco su Bagnaia, che stava cercando di difendere il suo terzo posto, pur avendo la possibilità di farlo. A confermarlo è stato lo stesso numero 1 del motorsport Ducati, Gigi Dall'Igna, che ha ringraziato il francese per l'intelligenza mostrata: ''A Johann va un ringraziamento particolare per non aver tentato il sorpasso su Pecco nelle fasi finali della gara, un tentativo sarebbe stato particolarmente rischioso, viste le condizioni della pista, rinunciando così a un posto sul podio che poteva facilmente essere alla sua portata''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/10/2022