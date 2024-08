Aprilia frenata... dai freni al Red Bull Ring

Al Red Bull Ring l'Aprilia ha vissuto un GP Austria piuttosto sottotono, con Maverick Vinales e Aleix Espargaro che hanno chiuso in settima e nona posizione con distacchi ben superiori ai 20 secondi dal vincitore Francesco Bagnaia. Entrambi hanno lamentato problemi con i freni in particolare all'anteriore, un aspetto su cui il team lavorerà attraverso i dati raccolti.

MotoGP Austria 2024: Maverick Vinales (Aprilia)

DIFFICOLTA' A FERMARE LA MOTO I problemi con i freni hanno costretto Vinales a una gara sulla difensiva e lo spagnolo ha tutto sommato limitato bene i danni: ''È stata una gara in difesa, ho provato a tirare fuori il massimo. In questo circuito, in particolare, ho faticato nelle frenate, era difficile riuscire a fermare la moto. Onestamente, penso che sia un buon risultato, sono comunque punti importanti. Ci sono alcune aree dove la moto era molto forte e sappiamo che ci sono cose da migliorare, come la frenata''. Riguardo questo aspetto, il pilota spagnolo ha poi aggiunto: ''Stiamo capendo di cosa abbiamo bisogno. Fondamentalmente riguarda i freni. Penso che quello che capiamo e che sento è che non stiamo caricando bene la gomma anteriore, quindi non stiamo estraendo la massima prestazione. In qualche modo ti dà una brutta sensazione, soprattutto durante la gara quando tutto diventa più caldo e la pressione aumenta. Quindi sarà importante ad Aragon lavorare su questo”.

VEDI ANCHE

FRENO DA BICICLETTA Situazione analoga per Espargaro, secondo cui le situazioni di aria sporca in cui ci si trova durante la gara acuiscono il problema ai freni: ''Da inizio gara ho avuto complicazioni con la frenata. Essendo all’interno del gruppo, la temperatura si è alzata e di conseguenza ha influenzato l’efficienza dei freni, un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Si prevedeva un weekend complicato ma siamo stati comunque competitivi, abbiamo conquistato una quarta posizione in griglia, un podio nella sprint e dei punti importanti nella gara lunga''. Riguardo ai problemi emersi sui freni durante la gara, lo spagnolo ha aggiunto: ''Sabato ho avuto un po' di fortuna, perché alla fine sono riuscito a fare un buon giro in qualifica (quarto tempo, ndr). Partendo avanti con una pista libera e all'aria aperta, eravamo al limite della temperatura e della pressione del pneumatico anteriore e al limite della temperatura di esercizio del carbonio. Domenica, quando abbiamo avuto le due KTM davanti perché non eravamo partiti benissimo, è andato tutto male e il freno anteriore sembrava quello di una bici da strada. È stato molto difficile finire''.

MotoGP Austria 2024: Aleix Espargaro (Aprilia)

DISTACCO NON ACCETTABILE Le prestazioni dell'Aprilia al Red Bull Ring non hanno soddisfatto appieno neanche il CEO Massimo Rivola: ''Sapevamo che questa pista non era tra le più favorevoli per la nostra moto, ma abbiamo anche riscontrato qualche problema eccessivo di temperatura. Sicuramente abbiamo raccolto dati importanti da analizzare per migliorare. Non ci resta che continuare a lavorare, perché il distacco in gara rispetto agli altri non è accettabile''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/08/2024