FUTURO MOTOGP A parlare di come la MotoGP sta affrontando e di come si uscirà dall'empasse causato dalla pandemia legata al Covid-19, ci ha pensato Carmelo Ezpeleta, il numero uno della Dorna, ovvero della la società che organizza i due maggiori campionati motociclistici mondiali, la MotoGP (Moto2, Moto3, MotoE...), e la World Superbike. Il manager spagnolo cerca di mantenere l'ottimismo di fronte a una situazione difficile in tutto il mondo, e che è attesa al peggioramento nelle prossime ore in molti dei paesi impegnati nei campionati. In ambito motocilistico il Covid-19 ha già portato all'annullamento, alla mutilazione o al posticipo di quattro tappe del Mondiale (Qatar, Thailandia, Americhe e Argentina). Di seguito l'intervista completa pubblicata sul sito ufficiale della MotoGP.

PERCHE' I GP SONO STATI RINVIATI? ''Da quando ha avuto inizio il problema del Coronavirus abbiamo seguito le istruzioni di ciascun governo, siamo stati in stretto contatto con i promotori dei GP di Austin e in Argentina e quando le autorità hanno dichiarato che non era possibile farlo ora, abbiamo parlato con altri Gran Premi per trovare una soluzione... e siamo riusciti a farlo. Ora il calendario è okay, se tutto dovesse continuare nelle previsioni''.

L'OBIETTIVO È CONTINUARE CON 19 GP? ''Come ho detto in conferenza stampa in Qatar, la nostra idea è quella di fare tutte le gare in calendario. Ma se qualcosa è imprevedibile... Stiamo seguento ogni singola situazione con i governi e in particolare con i promotori. Siamo in stretto contatto con FIM, IRTA, i team e ovviamente gli organizzatori. Stiamo provando a sistemare ogni cosa in sinergia, al momento''.

SI POTRÀ PARTIRE A JEREZ? ''Stiamo parlando con le autorità di Jerez e oggi sembra tutto a posto, non c'è problema. Ma dovremo vedere quale sarà la situazione nel prossimo futuro''.

LE PORTE CHIUSE SONO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE? ''Come ho detto, stiamo provando a fare tutto nel modo più normale possibile, ma se le condizioni delle autorità locali saranno di correre senza spettatori, possiamo considerarlo in accordo con i promotori''.

NE HAI PARLATO CON I TEAM? ''Certo, siamo in costante contatto con FIM, IRTA, team e organizzatori, come detto, e tutti insieme stiamo adottando le misure necessarie''.

HAI UN MESSAGGIO PER I FAN DELLA MOTOGP? ''Ci aspettiamo una stagione fantastica per la MotoGP, pensiamo che lo sarà e non vediamo l'ora di iniziare al più presto. Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma se riusciamo a iniziare con il programma che abbiamo fatto, sarà davvero una stagione emozionante''.