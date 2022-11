Diaspora di tecnici Ducati verso KTM, Dall'Igna tranquillo

ANNATA INCREDIBILE La Ducati è reduce da un'annata straordinaria. A Borgo Panigale sono arrivati tutti i titoli del motociclismo che conta, i tre della MotoGP (quello piloti con Francesco Bagnaia, preceduto da quelli costruttori e team) e i tre della Superbike (oggi sono stati festeggiati i titoli costruttori e team, che hanno seguito la gioia della scorsa settimana di Alvaro Bautista). In pratica un dominio totale per la casa italiana, con pochi eguali nella storia, però c'è un campanello d'allarme: molti ottimi tecnici Ducati sono stati messi nel mirino delle case straniere, e un buon numero se ne sono già andati, quasi tutti a rinforzare KTM.

MotoGP Valencia 2022, Cheste: Francesco Bagnaia (Ducati) campione del mondo

TUTTI IN KTM I primi ad approdare nella casa austriaca sono stati Fabiano Sterlacchini, che ha preso il comando dello sviluppo, e Giacomo Guidotti, team manager passato da Pramac alla squadra ufficiale KTM. Ora, al seguito di Jack Miller, il pilota che lascerà il posto ad Enea Bastianini al fianco dell'iridato Pecco Bagnaia, se ne andranno anche Cristhian Pupulin (tra l'altro imbavagliato e fatto su con lo scotch, è stato consegnato nel box KTM durante gli sfrenati festeggiamenti di Valencia... una scena memorabile!) e soprattutto Alberto Giribuola, che è stato l'uomo in più di Enea Bastianini in Gresini, e che diventerà coordinatore dei tecnici della casa arancione, sebbene il suo talento in ascesa avrebbe potuto fare molto comodo al team ufficiale di Borgo Panigale.

GIGI SERENO La questione è stata sottoposta a Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, dal settimanale tedesco Speedweek, ma il tecnico veneto non è apparso preoccupato: ''Vorrà dire che ne formeremo degli altri'', ha risposto serafico. ''Accettiamo questo prezzo. Sin da quando sono arrivato ho seguito una linea molto chiara: condividere ogni dettaglio con tutti nel Reparto Corse. Questa è la filosofia alla base del nostro progetto, putiamo sui giovani talenti e li facciamo diventare campioni del mondo, a prescindere che siano piloti o ignegneri''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/11/2022