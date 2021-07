REAZIONI EURO 2020 La spettacolare partita di ieri sera tra Italia e Spagna, finita 1-1 nei tempi regolamentari e 4-2 ai rigori per la nostra nazionale, non poteva lasciare indifferenti i piloti. Più attivi, nonostante la sconfitta, sono stati gli spagnoli, che hanno reso omaggio a una squadra che si è ben battuta e che avrebbe sicuramente meritato anch'essa la finale. Diamo un'occhiata alle reazioni sui social network dei campioni delle due e quattro ruote.

MARC MARQUEZ Pilota MotoGP su Twitter: ''Oggi mi vado ad allenare con la maglietta della Spagna! Voglio vedere se vengo contagiato dalla stessa forza che hanno dimostrato ieri. Attitudine, vittoria e obiettivo!''

Hoy me apetece ir a entrenar con la camiseta de la @SeFutbol! A ver si se me contagia la misma fuerza que demostraron ayer. Actitud, ganas y entrega 🙌🏼#Euro2020 pic.twitter.com/2qLf2LUANS — Marc Márquez (@marcmarquez93) July 7, 2021

ALEX MARQUEZ Pilota MotoGP, in risposta al post del fratello su Twitter, pubblicando una foto con la maglia spagnola: ''Vengo con te!''. E poi anche: ''Orgoglioso della Spagna'', taggando coach Luis Enrique.

JORGE LORENZO Ex pilota MotoGP, su Twitter: ''Anche se in questa occasione il risultato non è stato quello desiderato, Luis Enrique è un grande allenatore e ha formato una buona squadra! Applausi, hai fatto un lavoro straordinario''.

Aunque en esta ocasión el resultado no sea el deseado @LUISENRIQUE21 es un gran entrenador y ha formado un buen equipo 👏👏 Habéis hecho un trabajo extraordinario https://t.co/n3iOBXYjKW — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) July 7, 2021

LUCA MARINI: Pilota MotoGP, Storia su Instagram: ''Andiamo a Wembley! Forza Azzurri!''

DANIIL KVYAT: Ex pilota F1 su Twitter: un posto con tre braccia muscolose che riprende quello il post ufficiale dell'Italia. Il russo ha vissuto a Roma a lungo ed è tifoso della AS Roma.

ANTONIO GIOVINAZZI: Pilota F1, su Instagram: ''Quei sorrisi, quei maledetti sorrisi. Non smettiamo di sognare!'' accompagnando il tutto con tre instagram stories: una al momento degli inni e le altre due per celebrare la vittoria.