Giulia Fermani

“La sponsorship del Monza Calcio è la conferma di come l'abbinamento, anche a livello locale, fra Kia e il calcio sia di fondamentale importanza per lo sviluppo del brand sul territorio lombardo, inoltre ci accomuna anche il progetto ambizioso di crescita nel medio periodo nei rispettivi campi”.

SPONSOR CALCIO Questo il commento di Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & PR Director di Kia, che ha accompagnato la notizia della sponsorizzazione del Monza calcio da parte di Kia. Dopo 3 anni come Official Partner della UEFA Europa League, Kia torna a fianco dello sport più popolare in Italia come automotive sponsor - fino al 2021 - di una delle squadre lombarde più promettenti.