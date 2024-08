Ducati e Gresini Racing insieme per altri due anni, ingaggiato Aldeguer

Mattinata di annunci in casa Gresini Racing: il team faentino quest'oggi ha annunciato l'estensione della collaborazione con la Ducati e in contemporanea l'ingaggio dello spagnolo Fermin Aldeguer, promosso dalla Moto2 in sostituzione di Marc Marquez. Anche nel 2025 Gresini Racing schiererà una coppia tutta iberica, completata dal confermato Alex Marquez.

UN NUOVO TALENTO DA LANCIARE La scuderia fondata da Fausto Gresini e ora gestita dalla moglie Nadia Padovani si è dimostrata in questi anni un ottimo trampolino di lancio per le carriere di piloti giovani e meno giovani. Il riferimento va a Enea Bastianini, promosso nel team factory Ducati dopo l'eccellente stagione 2022, e a Marc Marquez, rilanciatosi in questo campionato e che dal 2025 prenderà il posto proprio dell'italiano a fianco di Pecco Bagnaia. Spera di poter fare qualcosa di simile anche Aldeguer, scelto dopo tre stagioni in Moto2 nelle quali ha conquistato finora 7 vittorie e il terzo posto finale nel 2023: ''Sono felicissimo di entrare a far parte della famiglia Gresini, è un’opportunità incredibile poter debuttare in MotoGP con questo fantastico team nel quale hanno corso grandissimi piloti e con la miglior moto della griglia - ha dichiarato il 19enne - Spero di adattarmi rapidamente alla GP24, ci sarà da fare un passo alla volta, ma c’è tantissima voglia di essere già a Valencia per i primi test del prossimo anno. Un ringraziamento a Nadia e a Gigi per la fiducia, sarà ripagata''.

LA FIDUCIA DI DUCATI A spiegare i motivi che hanno spinto Ducati a confermare la collaborazione con il team Gresini Racing è stato Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse: ''Siamo davvero felici di poter proseguire la nostra collaborazione con la famiglia Gresini fino al 2026. Il team capitanato da Nadia ha saputo raggiungere traguardi importanti in questi anni, dimostrando tutta la sua forza e la sua professionalità. Il Team Gresini Racing è anche riuscito a portare al successo piloti diversi, alcuni molto giovani. Per questo, siamo sicuri sia la struttura ideale per accogliere Fermín Aldeguer e accompagnarlo nel suo debutto in MotoGP''. Ovviamente soddisfatta Nadia Padovani, che ha ribadito le qualità del suo team: ''La famiglia è il concetto su cui si basa la nostra squadra e in generale la nostra storia nel mondiale. È un grande piacere per noi accogliere uno dei giovani più promettenti del Campionato e sarà nostro compito proteggerlo e farlo crescere fino ai risultati che da sempre ci contraddistinguono. Sarà con noi per le prossime due stagioni e anche Ducati rimarrà nel nostro box almeno fino al 2026. Quindi siamo doppiamente felici, benvenuto Fermín!''.

