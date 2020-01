ROSSO DI SERA È stato il giorno della presentazione del primo team ufficiale iscritto al Motomondiale 2020 nella classe MotoGP: è l'italianissimo Mission Winnow Ducati Team diretto da Gigi Dall'Igna con i due alfieri Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che cercheranno anche quest'anno di domare la Desmosedici GP20 di Borgo Panigale anche questa stagione e contrastare lo strapotere di Marc Marquez e della Honda, ma vediamo com'è andata.

Rivivete l'evento con il video sul canale Youtube ufficiale della Ducati.

ROSSA E... NERA La presentazione del Mission Winnow Ducati Team 2020 si è svolta presso lo storico Palazzo Re Enzo, in Piazza Maggiore nel centro di Bologna. Nel corso dell’evento, i due piloti ufficiali Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, sotto il cappello dell’amministratore delegato di Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali e al Direttore Generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, hanno svelato le nuove grafiche delle Desmosedici GP20 con cui la squadra italiana disputerà il Campionato Mondiale MotoGP 2020. Sulla nuova livrea compaiono minacciosi dettagli neri e cromati che rendono ancor più aggressiva le moto che darà la caccia al prossimo titolo mondiale.





DOMENICALI ORGOGLIOSO: Il primo a parlare è stato l'ad Domenicali, che rivendica con orgoglio l'italianità del brand: ''Le Corse sono e resteranno una parte fondamentale della nostra azienda, anche in un momento storico particolarmente complesso in cui la tecnologia sta cambiando in modo radicale il mondo che ci circonda. Per avere successo in questa situazione è indispensabile continuare a investire in ricerca e sviluppo e le Corse sono una parte molto importante del nostro impegno in tal senso. Se sommiamo l’R&D per le moto di produzione, quello per le Corse e le attrezzature per produrre nuovi modelli, l’R&D globale per Ducati vale oltre il 10% del fatturato. La nostra Panigale V4, profondamente rinnovata per il 2020, non avrebbe potuto nascere senza il contributo di tutti gli insegnamenti che abbiamo appreso grazie alle competizioni. Albero motore controrotante, controllo della trazione spin and slide, e un’efficiente carenatura aerodinamica con alette sono solo alcuni degli elementi derivati dalla MotoGP grazie al sapiente lavoro di Gigi e della sua squadra. Siamo molto fieri che Ducati sia non solo l'unica azienda italiana, ma anche l'unica europea, a vincere gare in MotoGP dall'inizio del Campionato nel 2002. Partecipiamo e competiamo anche con l’orgoglio di rappresentare un territorio eccezionale, quello della Motor Valley. Un incredibile area che nel raggio di 150 km presenta marchi prestigiosi come Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara, Pagani, e naturalmente Ducati, che si trova a soli 15 minuti dal centro di Bologna. Queste sono le corse per Ducati: un incubatore tecnologico avanzato, una vetrina per l’ingegno e la tecnologia italiana, e un incredibile elemento di passione per tutti i Ducatisti. Desidero quindi ringraziare tutti i nostri partner e sponsor ed augurare il mio più grande in bocca al lupo ad Andrea, Danilo, Gigi e tutta la squadra, auspicando a tutti noi una stagione altamente competitiva e ricca di soddisfazioni''.





DALL'IGNA PRONTO A 20 GARE! Il direttore generale di Ducati corse, Gigi Dall'Igna, ha poi introdotto la tematica sportiva: ''Abbiamo già archiviato il 2019, anno in cui per la terza volta consecutiva ci siamo riconfermati secondi in campionato con Andrea, che ha ottenuto ben nove podi e due vittorie incredibili, mentre Danilo ci ha regalato un’emozionante vittoria al Mugello, GP che abbiamo vinto negli ultimi tre anni. Non possiamo però ritenerci completamente soddisfatti perché il nostro obiettivo finale deve essere sempre solo uno: puntare al titolo mondiale. Il 2020 sarà un anno intenso e impegnativo, anche perché il calendario prevede venti gare e i nostri avversari saranno sicuramente molto competitivi, e quindi dovremo impegnarci tutti ancora di più: per questo abbiamo lavorato sodo durante l’inverno per poter offrire ad Andrea e Danilo una Desmosedici GP20 che gli permetta di essere protagonisti in ogni gara e in qualsiasi condizione''.





DOVIZIOSO PRUDENTE ''La stagione 2019 è stata molto interessante e ci ha permesso di capire molti aspetti che ci aiuteranno sicuramente a crescere e migliorare nel 2020. In ogni caso, lo scorso anno ci siamo riconfermati per la terza volta consecutiva vicecampioni del mondo alle spalle di Marc Marquez, un pilota che ha sicuramente fatto la differenza, ma anche noi abbiamo dato il massimo gestendo al meglio le nostre potenzialità. Ogni anno ha la sua storia ed è difficile prevedere come andrà la stagione 2020. Ciò che è chiaro è il nostro obiettivo: lottare per il titolo anche quest’anno. Sia io che Ducati stiamo lavorando sodo per tornare in pista ancora più forti. Rispetto al 2019 mi aspetto di trovare molti più avversari competitivi, ma anche noi siamo cresciuti e siamo fiduciosi di poter continuare il nostro trend positivo''.





PETRUCCI SCALPITANTE “Il 2019 è stato un anno molto positivo per me, nonostante le difficoltà subentrate nella seconda parte della stagione. È stato il mio miglior anno in MotoGP in termini di risultati, ma soprattutto ho ottenuto la mia prima vittoria al Mugello in una gara fantastica davanti al pubblico di casa e ai tifosi Ducati. È un risultato che mi ha dato molta fiducia e che mi spinge a voler migliorare anche quest’anno. So che anche i nostri avversari si presenteranno in pista ancora più forti, ma questo vale anche per me. Ogni stagione mi ha sempre visto crescere e migliorare, e nel 2020 voglio riconfermarmi e fare un altro passo avanti rispetto ai risultati ottenuti lo scorso anno”.