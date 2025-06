Bagnaia rinato dopo il cambio dei dischi freno. Dall'Igna: "Ora vorrei vederlo davvero in forma"

Il terzo posto ottenuto domenica ha salvato il weekend di Francesco Bagnaia ad Aragon. In classifica generale il due volte iridato è scivolato a 93 punti da Marc Marquez, ma la speranza è che il feeling ritrovato con la Ducati GP25 possa confermarsi nei prossimi appuntamenti, in programma su piste dove storicamente Pecco è sempre andato molto bene.

Bagnaia: ''Un passo avanti enorme''

Dopo il disastroso 12° posto ottenuto nella Sprint di sabato, Bagnaia aveva dichiarato: ''In generale c’è una mancanza di feeling all’anteriore, un aspetto che per me è importantissimo. Stiamo comunque continuando a provare varie soluzioni''. Proprio un singolo ritocco tecnico effettuato domenica mattina ha completamente cambiato le sensazioni di Pecco in sella alla GP25.

Nella conferenza stampa successiva alla conquista del terzo posto, il piemontese ha spiegato: ''Ieri qualcosa non ha funzionato: perdevo l'anteriore, ero sottosterzante ovunque ed era piuttosto difficile per me essere competitivo, l'anteriore si bloccava in ogni curva. Da stamattina, mi sentivo molto meglio, forse il cambio del disco freno ha aiutato, ma forse non solo quello. Sono riuscito a forzare l'ingresso in curva e la sensazione era che la gomma fosse lì, non che la stessi perdendo, quindi è stato un enorme sollievo per me''.

MotoGP 2025, GP Francia: Pecco Bagnaia (Ducati)

Sulla Ducati numero 63 sono stati montati un paio di dischi freno più grandi. Bagnaia, che in questa stagione non ha ancora trovato un feeling soddisfacente con la GP25, non aveva mai pensato che ciò potesse avere un impatto simile: ''Appena abbiamo cambiato il disco della moto, ed è una cosa che non avevamo mai fatto in passato e a cui non avevamo pensato perché di solito è sempre la stessa cosa, c'è stato un passo avanti enorme e mi ha aiutato a frenare meno e a ridurre comunque di più la velocità''.

Dall'Igna: ''Pecco ha reagito da campione''

Bagnaia ha svelato che già nei weekend precedenti era evidente come lui fosse il pilota che metteva più pressione sui freni, decelerando però meno di tutti. La giornata di test in programma oggi sempre al MotorLand di Aragona potrebbe dare ulteriori conferme a Pecco dei progressi ottenuti, avvicinandosi alle prossime gare con maggior fiducia.

Sulle prestazioni del due volte iridato è intervenuto anche Gigi Dall'Igna, Direttore generale di Ducati Corse, che ha detto: ''Pecco è stato in grado di reagire da campione. Ora spero che riusciremo a continuare su questa strada: i test saranno molto importanti per preparare al meglio le gare del Mugello e di Assen, due piste che piacciono molto a Pecco e sulle quali vorrei davvero vederlo in forma''.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/06/2025