Autore:

Simone Valtieri

CHE PASSIONE! Una passione comune a moltissimi piloti della classe MotoGP è quella per le due ruote "sporche" del Motocross! Valentino Rossi si diletta con i ragazzi dell'Academy e i suoi amici nel Ranch, lo stesso Marquez ne è un patito, e Andrea Dovizioso - che con Marquez condivide lo sponsor Red Bull e che in passato è stato ospite al ranch di Rossi, è un altro vero e proprio malato del Off Road.

TIENI BOTTA! E così alla vigilia del GP di San Marinno e della Riviera di Rimini a Misano, Andrea Dovizioso ha raccontato alla Red Bull il suo amore per il cross, nato quando era solo un ragazzino con gli amici del "Ten Bota Team" (Tieni botta! Ovvero, non mollare!). I ragazzi della casa austriaca, hanno trasformato il suo racconto in un video breve e intensissimo con immagini spettacolari dell'attività del Dovi fuori pista. Gustatelo con noi, e se non siete sazi, vi invitiamo a sfogliare anche la bellissima galleria di immagini del backstage.