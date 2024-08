Bagnaia e il prezioso supporto di Valentino Rossi: "Ci scriviamo molto"

Nel fine settimana del GP Austria, Valentino Rossi è tornato ad assistere dal vivo a un weekend della MotoGP. Il Dottore ha seguito con interesse non solo le prestazioni dei piloti della sua squadra, la Pertamina Enduro VR46 che schiera Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, ma anche quelle degli allievi della sua VR46 Riders Academy. Tra questi c'è anche Francesco Bagnaia, assoluto dominatore del weekend del Red Bull Ring con le vittorie ottenute sia nella Sprint sia nella gara principale che gli hanno permesso di tornare in testa alla classifica del Mondiale.

STRETTO RAPPORTO Il Dottore è stato visto complimentarsi già lungo il tracciato con Bagnaia e, in conferenza stampa, Pecco ha confermato che la presenza del Dottore è stato un aiuto in più per affrontare il GP Austria: ''È sempre importante avere Vale con noi, ma parlo molto con lui anche quando non è qui. Ci scriviamo molto e penso che sia molto utile perché ho bisogno del suo punto di vista. È vero che quando è qui deve essere più concentrato sulla sua squadra, ma ci siamo sentiti sabato e venerdì sera. Ho bisogno del suo punto di vista''.

VEDI ANCHE

MotoGP: Valentino Rossi

CONSIGLIO... SCONTATO Come detto, Bagnaia si è dimostrato imbattibile sul Red Bull Ring già nella Sprint del sabato così, quando gli è stato chiesto cosa gli aveva detto Valentino Rossi prima della gara principale, Pecco ha svelato un consiglio semplice e quasi scontato: ''Prima della gara mi ha semplicemente detto che quello che avevo fatto sabato era già buono, quindi di provare a ripeterlo''. E se te lo dice uno che ha vinto 9 titoli mondiali, di cui 7 nella classe regina, vuol davvero dire che sei sulla strada giusta, come ha poi confermato la prestazione perfetta di Bagnaia domenica.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/08/2024