Dovizioso sarà l'ottava MotoGP Legend italiana, il riconoscimento al Mugello

Una carriera ad altissimo livello, a cui è mancata esclusivamente la ciliegina sulla torta del titolo della classe MotoGP. Ciò non ha impedito alla Dorna di retribuire Andrea Dovizioso con la giusta ricompensa, un posto tra le leggende del Motomondiale, un posto meritato anche per via delle numerose e già storiche battaglie all'ultimo giro (quasi tutte vinte) contro uno che un posto nella leggenda ce l'ha già prenotato da tempo: Marc Marquez. Il ''Dovi'', nato a Forlimpopoli nel 1986, ha disputato ben 23 stagioni nel motomondiale, appendendo il casco al chiodo verso la fine della scorsa annata, dopo aver disputato ben 346 gare, 24 delle quali vinte, con 103 podi conquistati, 3796 punti ottenuti a cui vanno aggiuntie 20 pole position e 22 giri veloci.

LA CARRIERA Il suo unico titolo mondiale è arrivato nel 2004 nella classe 125, battendo tra l'altro due altre MotoGP Legend come Jorge Lorenzo e Casey Stoner. Nei tre anni successivi in 250 Dovizioso ha sfiorato il titolo giungendo una volta terzo e due volte secondo, battuto una volta da Pedrosa e due da Lorenzo, rivali di una carriera intera anche in MotoGP, dove gli anni più fulgidi sono stati quelli in Ducati, dopo gli inizi in Honda (culminati nel 2011 con il terzo posto iridato) e la breve parentesi in Yamaha nel 2012. Dal 2013 al 2020 a Borgo Panigale, il forlivese ha concluso in seconda posizione i mondiali 2017, 2018 e 2019, unico in grado di battere saltuariamente Marquez, soprattutto nel corpo a corpo. Un re senza corona, che merita però un posto tra i grandi della storia, un posto che gli sarà conferito nel weekend del Gran Premio d'Italia 2023 al Mugello del giugno prossimo.

FESTE IN CASA Oltre a Dovizioso, sarà insignito nel corso del 2023 del titolo di MotoGP Legend anche il tedesco Hans-Georg Anscheidt, tre volte iridato nella classe 50 negli anni '60. Come per l'italiano, anche per il pilota nato a Koenisberg nel 1935 il riconoscimento arriverà in occasione del GP di casa, al Sachsenring il weekend successivo (18 giugno). Andrea è l'ottavo italiano a ricevere questo onore dopo Giacomo Agostini (2000), Carlo Ubbiali (2001), Marco Simoncelli (2014), Franco Uncini (2015), Marco Lucchinelli (2017), Valentino Rossi (2021) e Max Biaggi (2022), mentre Anscheidt è il secondo tedesco dopo Anton Mang (2001). ''Quando me l'hanno annunciato, sono rimasto davvero sorpreso”, ha spiegato Dovizioso al portale ufficiale della MotoGP. “Leggere i nomi delle altre leggende dà una bella sensazione. Ho avuto una lunga carriera, ma non mi aspettavo di essere inserito fra le leggende, e certamente non così presto. È un vero onore''

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/02/2023