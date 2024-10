Altro incidente per Marquez: Mir furibondo, la Direzione Gara lo punisce

Dopo Aragona, dove fu protagonista di un discusso incidente con Pecco Bagnaia, Alex Marquez torna al centro delle polemiche: nelle primissime fasi del GP Giappone lo spagnolo ha travolto in curva 11 del circuito di Motegi la Honda di Joan Mir, con la sua Ducati che è rimasta pericolosamente agganciata alla moto del connazionale che fortunatamente è riuscito a fermarsi nella via di fuga senza conseguenze.

MIR FURIBONDO Il campione del mondo 2020 ha raccontato l'incidente senza nascondere la sua rabbia per la condotta di Marquez: ''Alla curva 11 ho superato Álex e lui è andato largo, così ho colto l'occasione per passare. Abbiamo cambiato direzione e quando ero a metà della curva 12 mi ha colpito duramente sul posteriore, la sua moto è rimasta incastrata tra la mia sella e il forcellone e sono andato dritto nella ghiaia... Voglio dire, incredibile! È pazzesco quello che è successo''. Mir ha poi sottolineato le analogie con l'episodio di Aragona, sottolineando come in questo caso la colpa di Marquez fosse ancora più evidente: ''L'episodio è qualcosa di simile a ciò che è successo ad Aragona con Pecco. Non è esattamente la stessa cosa perché io ero chiaramente davanti mentre Pecco stava cercando di sorpassare, ma la sua moto è rimasta bloccata nello stesso punto in cui è rimasta bloccata con quella di Pecco. È pazzesco, pazzesco''.

INTERVIENE LA DIREZIONE GARA La dinamica è talmente chiara secondo Mir che lo spagnolo si aspettava una rapida decisione da parte degli steward, nonché le scuse da Marquez: ''Aspetto notizie dalla Direzione Gara, probabilmente stanno dormendo o mangiando qualcosa, non so cosa stanno facendo. Questa è la prima cosa e poi le scuse. Penso che dovresti scusarti quando distruggi la gara di qualcuno, dovresti scusarti se lo senti davvero, ed è normale essere arrabbiati. Non è la prima volta che gli capitano cose del genere''. Il provvedimento degli steward è poi arrivato: nel prossimo GP Australia, Marquez dovrà scontare un long lap penalty. Il pilota del team Gresini è stato ritenuto colpevole di aver creato una situazione pericolosa per entrambi i piloti.

LA REPLICA DI MARQUEZ Dal canto suo, Marquez ha poi reso noto di essersi scusato con Mir, ma anche di non essere d'accordo con la decisione presa dalla direzione gara di penalizzarlo: ''Ho fatto un errore alla curva 11 che mi ha fatto uscire di traiettoria e mentre cercavo di tornare in posizione ho avuto un contatto con Mir, che ha portato alla caduta. Le nostre moto si sono aggrovigliate e mi sono scusato con lui per quello che è successo. Ora dobbiamo recuperare prima dell'Australia. Dovremo scontare una penalità di long-lap, anche se non sono d'accordo: sette giorni fa, alla curva 3, un altro pilota mi ha colpito nello stesso modo (l'incidente provocato nel primo giro da Jack Miller, ndr) e non è successo niente. Questo dimostra che le regole non valgono per tutti allo stesso modo, ma è così. Faremo tesoro di questa lezione''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/10/2024