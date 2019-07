Autore:

Paolo Allegra

GAMMA BETA RR 2020 Siamo al Ciocco (Toscana), sede della mitica Hells Gate, per la presentazione della gamma enduro RR di Beta Motorcycles m.y. 2020. Quest’anno, per la Casa fiorentina, il termine “nuova” significa una vera e propria inedita generazione di motociclette e non semplicemente una evoluzione dei modelli precedenti. Ecco nel dettaglio, Beta RR 125 2T, Beta RR 200 2T, Beta RR 250 2T, Beta RR 300 2T, Beta RR 350 4T e Beta RR 390/430/480 4T.

OTTO MOTORI A 2 E 4 TEMPI La gamma Beta Motorcycles RR m.y. 2020 è composta da otto motorizzazioni, di cui quattro a 2 tempi nelle cilindrate di 125, 200, 250 e 300 cc. e quattro con motore a 4 tempi di 350, 390, 430 e 480 cc. Tutti i modelli beneficiano di una serie di modifiche a livello di ciclistica e componentistica. Vediamo insieme cosa hanno in comune e cosa, invece, differenzia le 4T dalle 2T.





CICLISTICA E SOSPENSIONI NUOVE Per tutta la gamma il telaio è stato totalmente rivisto nelle geometrie, ha la struttura più stretta nella parte inferiore, verso l'attacco delle pedane, a vantaggio dei passaggi nei canali profondi, tipici del fuoristrada, dove una minore larghezza all'altezza dei piedi gioca un ruolo fondamentale. 4T e 2T hanno una forcella evoluta rispetto alla precedente versione e una differente taratura degli ammortizzatori, utile per migliorare l’assorbimento degli impatti violenti.

FORCELLONE LUNGO Il lavoro di sviluppo della ciclistica ha interessato anche il forcellone, allungato per migliorare la stabilità e la trazione, che va in dote all’intera gamma 4T e in esclusiva per la RR 200 2T. Tutte le nuove Beta RR 2020 montano un ammortizzatore posteriore che presenta un sistema stabilizzante per migliorare il grip e il contatto a terra della ruota posteriore nella fase di staccata. Il nuovo tampone garantisce una protezione più efficace del monoammortizzatore in caso di fondo corsa.

DETTAGLI INEDITI Il telaietto posteriore è stato completamente riprogettato per consentire una integrazione di tutti i componenti: dalla scatola filtro agli altri accessori collocati al suo interno, come per esempio i cablaggi elettrici (e il serbatoio dell'olio di lubrificazione sulle versione con motore a 2 tempi). Nuovi sono anche il manicotto di aspirazione e il sistema di montaggio del filtro dell'aria, che permette un fissaggio della spugna più rapido e preciso.

SI GUIDANO MEGLIO I monocilindrici 4T della gamma 2020 hanno un basamento riprogettato con l'obiettivo di ridurre il peso e di compattare le masse; questo risultato è ottenuto anche alzando la frizione e arretrando l'albero motore. L'avvicinamento del baricentro al perno del forcellone permette un sensibile miglioramento dell’handling della moto.

MATERIALI NOBILI I coperchi del volano e della frizione sono in magnesio AZ91. Quello della frizione è progettato per convogliare in modo più efficace l'olio all'interno. Cilindro e testa sono stati rivisitati per sfruttare al meglio le modifiche al sistema di raffreddamento e anche il circuito dell'olio è nuovo per mantenerne più bassa la temperatura. Tutte le Beta RR 4T montano dischi della frizione realizzati con un nuovo materiale, per un innesto più dolce e modulabile. Il cambio monta un sistema di comando più leggero e anche la leva è stata ridisegnata, mentre nella strumentazione è apparsa – finalmente – la spia del folle. Infine, le mappe sono state ottimizzate per una migliore gestione dell’erogazione.

OGGI RAFFREDDA DI PIÙ Le nuove Beta RR 2020 con motore 4T hanno il sistema di raffreddamento aggiornato grazie a una pompa dell'acqua di maggiore portata, inoltre adottano un passaggio dei tubi del refrigerante studiato all'interno del telaio, con radiatori più efficienti per migliorare lo scambio termico. L’intera gamma Beta Motorcycles RR 2020 monta un serbatoio più grande con una capienza di 9,1 litri per le versioni a quattro tempi e 9,5 litri per quelle a due tempi.

SONO PIÙ ERGONOMICHE Oltre alla maggiore autonomia la conformazione dei serbatoi migliora l'ergonomia per rendere più semplici i movimenti longitudinali del pilota grazie a una ridotta apertura dei convogliatori d’aria.Tra le altre novità condivise fra tutti i modelli troviamo un manubrio più largo e uno scarico con un nuovo layout, più raccordato alla zona posteriore del motociclo. Il cavalletto ha un’impronta a terra più ampia per migliorare l’appoggio della moto nelle condizioni di terreno molle e fangoso. Le pedane poggiapiedi presentano scarichi per il fango più ampi e una dentatura che aumenta il grip con gli stivali. Tra le novità più significative a livello di guida per quanto riguarda le cubature di 430 e 480 cc. troviamo una rapportatura del cambio più corta rispetto ai modelli degli anni precedenti.

NUOVO DESIGN Comune a tutti i modelli sia a due sia a quattro tempi risultano le sovrastrutture completamente nuove (mascherina anteriore parafango anteriore e posteriore convogliatori e fianchetti). La sella è stata ridisegnata in funzione delle indicazioni fornite dagli utilizzatori delle Beta RR precedenti e oggi è più confortevole, oltre ad assicurare spostamenti più agevoli sulla moto. Sono nuovi anche lo strumento digitale, la protezione del silenziatore (esclusa la 125 cc.) e la piastra paramotore in materiale plastico, così come il faro posteriore e il portatarga con maniglie integrate, oltre alle protezioni del telaio.

COME CAMBIANO LE 2T Per quanto riguarda le motorizzazioni a 2 tempi nelle sole cilindrate di 250 e 300 cc è stato introdotto il contralbero per ridurre le vibrazioni e migliorare la curva di erogazione. La testata della Beta RR 250 è stata ridisegnata al fine di migliorare la coppia ai bassi regimi di rotazione. Sui modelli 125 cc., Beta ha modificato il cilindro con una luce di scarico e diagrammi differenti, con una nuova flangia e una nuova valvola di scarico. Sono stati modificati anche il coperchio frizione, con un sistema di spurgo dell’aria inedito, il posizionamento del tappo per l'immissione dell’olio e l’espansione di scarico. Grazie a queste migliorie, derivate dal modello Racing 2019, è stata ottenuta un'erogazione più corposa ai bassi regimi e un maggiore allungo agli alti.

DISPONIBILITÀ E PREZZI La gamma Beta Motorcycles RR 2020 è già disponibile presso i rivenditori autorizzati. I prezzi al pubblico sono i seguenti:

Beta RR 125 2T - 7.990 euro

Beta RR 200 2T - 8.190 euro

Beta RR 250 2T - 8.490 euro

Beta RR 300 2T - 8.690 euro

Beta RR 350 4T - 9.290 euro

Beta RR 390/430/480 4T - 9.390 euro

ATTENZIONE Abbiamo da poco terminato le prove delle nuove enduro Beta a 2 e 4 tempi: tornate a trovarci su questa stessa pagina per leggere la recensione e le nostre opinioni dopo il test ride.