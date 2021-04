L'ISOLA CHE C'È Vi ricordate Peter Pan e l'Isola che non c'è? Beh, quella di cui vi parliamo oggi c'è e ha tutto il sapore di una favola. L’isola di Culuccia, un territorio incontaminato nel Nord della Sardegna, sarà – in un certo senso – il parco tematico Yamaha dedicato alla passione, alla voglia di esplorare e godersi la natura.

L'IDEA Nasce sull’isola di Culuccia, in Gallura, che fa della tutela dell’ambiente, del paesaggio e della cultura il proprio biglietto da visita. La definirei l'isola del tesoro Yamaha. La Casa di Iwata ha pensato a questo territorio come il luogo dove trascorrere il tempo libero e coltivare la propria passione. Naturalmente come, se non con i mezzi Yamaha?

PER LA MOTO L'esperienza è a tutto tondo e si rivolge alle 2 ruote, agli ATV e anche ai mezzi Yamaha Marine, anche se in questa sede ci limiteremo a parlare delle moto. Il... parco giochi si sviluppa su 15 km di strade sterrate da affrontare in sella alla Ténéré e sono stati messi a punto due pacchetti viaggio per godere dell'esperienza. Il primo, Incantos, si articola su 4 giorni e 3 notti di cui 2 in strutture ricettive e 1 in camping tendato presso Culuccia. Partenza da Olbia, alla scoperta della Gallura, su percorsi on e off road. Il secondo, Su Entu, è più articolato. Si tratta di un viaggio dall’estrema punta sud all’estrema punta nord della Sardegna: 5 giorni, 4 notti, di cui 2 in strutture ricettive, 2 in campo tendato. Entrambi culminano sull’isola, dove si potranno provare ATV, prodotti marine, bici elettriche e persino ascoltare musica grazie a Yamaha Music.

LE GUIDE Ad occuparsi di voi ci penseranno Simone Zignoli, da tempo accanto a Yamaha in qualità di ambassador ufficiale del segmento Adventure, una sorta di attivista dell’avventura su qualsiasi mezzo, in qualsiasi condizione e su qualsiasi superficie. Simone sarà affiancato da Maurizio Sanna, istruttore federale ed ex pilota dakariano, che si occuperà con lui di tutta la parte organizzativa e on road sul territorio sardo. Per maggiori informazioni sulle date potete visitare il sito di Yamaha, cliccando qui.