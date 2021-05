SI PARTE Al via Yamaha Supersport Pro Tour, la serie di test ride in pista dei modelli supersportivi della casa di Iwata. Si parte domenica 16 maggio sul circuito di Cervesina. Scopriamo quali sono le moto in prova, come iscriversi e quanto costano i test ride.

LE MOTO A disposizione degli appassionati ci sono R1, R1M, R6 e R6 Race gommate Dunlop GP RACER D212 – mentre è in arrivo la nuova R7 – ma alcune di queste saranno allestite con gli accessori GYTR, Genuine Yamaha Technology Racing, vale a dire pezzi speciali della Casa dei Tre Diapason sviluppati nelle competizioni.

LE PISTE Si inizia domenica 16 maggio a Cervesina, mentre il 27 maggio sarà la volta di Cremona e il 2 giugno ancora di Cervesina. I test ride si svolgono su turni da 20 minuti, supportati dagli struttori della Riding School di Luca Pedersoli.

COME FARE È necessario portare con sé l'abbigliamento tecnico: tuta intera in pelle, guanti, stivali in pelle, paraschiena lungo e casco integrale racing. Per prenotare il proprio test in pista basta cliccare qui. Il prezzo per un turno a Cervesina è di 60 euro, mentre a Cremona è di 70 euro.