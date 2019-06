Autore:

TWO YAMAHAS, ONE PASSION Un simbolo, due anime, anzi di più. Perché Yamaha è mito a due ruote, ma anche amore per il suono. Per la prima volta nella storia, Yamaha Motor e Yamaha Music vestono insieme i panni di padroni di casa e aprono le porte della struttura di Gerno di Lesmo. Ecco a voi Heart Lab, micro-universo di strategia, creatività e logistica sul quale il marchio dei Tre Diapason fonda gran parte del suo successo. Qui ha preso forma nuova Ténéré 700, qui fa base la M1 con cui Valentino Rossi e il suo team affrontano il Motomondiale. Qui Yamaha ha un pezzo di cuore.





MADE IN ITALY Nell'Heart Lab di Gerno, non lontano da Monza, convivono ben quattro realtà: le filiali italiane di Yamaha Motor e Yamaha Music, inoltre Yamaha Motor Racing e Yamaha Motor R&D Europe. Quattro divisioni business, quattro vere e proprie aziende unite da una mission, combinare l'expertise con la passione, e dare vita a prodotti unici. "Yamaha si esprime attraverso un unico linguaggio - spiega Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor -, un solo idioma tuttavia in grado di raccontare passioni diverse. A Heart Lab, ogni giorno i nostri professionisti costruiscono un pezzo della nostra storia, e di pari passo si sviluppa la filosofia Yamaha. Qui convivono il motore e la melodia più nascosti del nostro passato e del nostro presente". In gallery, la video intervista al presidente Yamaha Motor R&D Alessandro Ghezzi.

RICERCA & SVILUPPO È dunque in Italia, che nascono numerosi dei modelli Yamaha che vediamo sulle strade di tutti i giorni, in Europa e non solo. La nuovissima e già leggendaria Ténéré è stata disegnata e messa a punto proprio a Gerno. All'interno delle "segrete" del Centro Stile, ecco le testimonianze dei diversi stadi del processo creativo: dalla prima linea che esce dalla matita dei designer, ai prototipi e alle fasi di progettazione e testing del progetto. Fino ad arrivare alla moto di serie.

YAMAHA RACING Il dna sportivo di Yamaha si manifesta poi in tutto il suo simbolismo in Yamaha Motor Racing. Un'attività curata in ogni minimo dettaglio, dalla gestione dei piloti, alla preparazione delle Yamaha YZR-M1 di Valentino Rossi e Maverick Viñales prima di ogni gara, alla logistica di spostamento di tutti i materiali necessari via terra o via aria pronti per affrontare l'intera stagione MotoGP. Qui vengono allestiti i bilici, qui viene realizzato l'intero box Monster Energy Yamaha MotoGP. "Heart Lab - racconta Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Motor Racing e TeamPrincipal del Team Monster EnergyYamaha - è come un'unica grande famiglia. Yamaha Corporation e Yamaha Motor Company vivono e lavorano insieme sotto la stessa bandiera. Ci scambiamo idee, impariamo gli uni dagli altri e creiamo nuove ed entusiasmanti iniziative per il nostro network e per i nostri clienti". Ascolta Lin Jarvis anche in video.

MUSICA! Infine, Yamaha come azienda di strumenti musicali. L'amore per il suono e per la musica sono alla base della mission di Yamaha Music, che da più di 130 anni continua instancabilmente a generare e condividere nuovi stimoli culturali. Yamaha Music è leader nella progettazione e produzione di strumenti musicali, di sistemi audio professionali, high end e consumer. Negli ultimi anni Yamaha ha integrato varie aziende (Line6, Bösendorfer, Ampeg, Steinberg, Revolabs, Nexo) per contribuire alla crescita futura delle sue attività. Inoltre, da più di 60 anni, Yamaha Music si impegna nella diffusione dell'educazione e della cultura musicale attraverso le proprie scuole e numerose altre iniziative, grazie ad un sistema didattico innovativo e costantemente aggiornato. "Yamaha è una realtà unica, complessa, ma con un denominatore comune: la passione per le emozioni. Che si parli di Moto o Musica - sostiene Raffaele Volpe, Managing Director di Yamaha Music - lo spirito che anima l'azienda ci spinge sempre ad una ricerca continua nel cuore delle emozioni, per aiutare le persone a viverle ed esprimerle".