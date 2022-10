Wheelup: ecco il nuovo modulare Hype HP6.21

Calotta in materiale termoplastico e praticità a non finire! Ecco alcune delle caratteristiche del nuovo casco della famiglia Hype

La linea di caschi Hype di Wheelup si arricchisce con l’arrivo di un nuovo casco modulare! HP6.21 è il primo Hype ad essere certificato ECE22.06, offrendo quindi agli amanti delle due ruote una possibilità in più per spostarsi tra città, autostrade e tornanti con un unico casco sicuro, pratico e comodo (qui la giacca sportiva Mtech Ring Leather Wheelup). HP6.21 è omologato P/J e può quindi essere indossato in movimento anche con la mentoniera sollevata. Il comodo blocco ad azionamento manuale sul lato destro della mentoniera permette di aprire e chiudere il casco con un semplice gesto.

Da Wheelup è disponibile il nuovo Hype HP6.21

PRATICO E ''STILOSO'' Hype HP6.21 è pratico e sicuro in ogni contesto e lungo tutto l’arco della giornata. Dispone di calotta in materiale termoplastico, visiera trasparente predisposta per l’installazione del Pinlock 70, visierino parasole retraibile e chiusura micrometrica. Il peso complessivo di HP6.21 è di circa 1.600 grammi. All’interno sono state previste imbottiture ergonomiche con scanalature e spazi per alloggiare in modo facile e veloce qualunque tipologia di interfono.

Hype HP6.21 è certificato ECE 22.06

PER TUTTI I GUSTI HP6.21 è offerto in versione monocolor in 4 colorazioni (Bianco lucido, Titanio opaco e Nero opaco e Giallo Fluo) e in versione graphic in 3 colorazioni, nelle taglie dalla XS alla XL ed è disponibile in tutti i Punti Vendita Wheelup (qui le caratteristiche tecniche), oltre che online sull’eCommerce della catena, ad un prezzo di 149 euro per la versione monocolor e di 159 euro per la versione graphic.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/10/2022