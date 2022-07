Wheelup, inizia l’operazione cashback per l’estate

Quella del 2022 è una delle estati più difficili di sempre, anche per i motociclisti: il caldo, che rende difficile muoversi sulle due ruote, l’inflazione che vede i prezzi in continua crescita, il prezzo della benzina alle stelle... In soccorso dei centauri arriva Wheelup con una nuova promozione di cashback, valida fino al prossimo 13 agosto, e che permette di acquistare abbigliamento, calzature e caschi e ricevere buoni sconto da 50 euro da sfruttare dopo l’estate.

Wheelup, i buoni cashback per l'estate

COME FUNZIONA LA PROMO CASHBACK Fino al prossimo 13 agosto, ogni 100 euro di merce acquistata in negozio oppure online, sul sito ufficiale di Wheelup, verrà emesso un buono sconto da 50 euro. I negozi sul territorio italiano sono 42, aperti tutti i giorni della settimana. I buoni vengono emessi a fronte dell’acquisto di caschi, calzature, guanti, giacche, capispalla, pantaloni, scarpe, stivali, tute in pelle, antipioggia, underwear e protezioni (airbag esclusi) di tutte le marche in vendita sull’ecommerce e nei negozi Wheelup, dalle Marche Passione ai grandi brand del settore moto: Alike, Mtech, Dainese, Alpinestars, Falco, AGV, Nolan, Shoei e tanti altri.

COME USARE I BUONI I buoni Cashback raccolti potranno essere utilizzati dal 1 settembre fino al 31 ottobre su tutti i prodotti in assortimento e delle nuove collezioni 2022/23 appartenenti alle categorie selezionate Caschi, Giacche DPI, Pantaloni DPI, Calzature DPI e Tute in pelle.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/07/2022